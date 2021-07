Matapos ang 8 sunod na price hike, rollback sa petrolyo asahan sa Martes

MAYNILA—Matapos ang 8 linggong sunod na oil-price hike, may aasahang rollback sa Martes.

Yehey!!!

Sa wakas, may ROLLBACK na next week o malay nyo may mauna na this weekend!🤪



Eto estimates:



GASOLINA P0.85-P0.95/L

DIESEL P0.70-P0.80/L

KEROSENE P0.60-P0.70/L pic.twitter.com/geLOSVvl5m