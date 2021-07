Grupo ng negosyante tutol sa pagbabalik sa heightened GCQ ng NCR

MAYNILA - Pumalag ang grupo ng mga negosyante sa paghihigpit ng quarantine classification at restrictions sa Kamaynilaan dahil sa pinangangambahang Delta variant.

Isasailalim sa general community quarantine with heightened restrictions ang Kamaynilaan dahil sa banta ng Delta variant. Ilan sa mga hinihigpitan ang polisiya sa dine-in, bilang ng tao na maaari sa mga estabilisimyento sa personal care services, outdoor tourist spots, at iba pa.

Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), lalong mapipilayan ang ekonomiya. Tingin din nila na nadagdagan naman ang kapasidad ng health care system at mga ospital kompara sa naunang surge noong Marso.

Giit ng PCCI na dapat bayaran ng PhilHealth ang mga utang nito para lalo pang mapalawig ang kapasidad ng mga ospital.

"Very easy to recommend 'yung mga lockdown because wala naman silang puhunan du'n eh. Bilyon-bilyon ang nawawala whenever we do that. Noong March noong naghigpit tayo, we were not really prepared because hindi naghanda ang Department of Health," ani PCCI Director Sergio Ortiz-Luis.

Hirit din ng PCCI na pansamantala munang suspendehin ang Data Privacy Act para magbigay-alam sa mga komunidad kung sino-sino ang may COVID-19.

Ayon sa PCCI malaki ang pondong nasasayang sa contact tracing dahil marami pa rin itong kakulangan. May mga kondisyon din ang grupo sa panukalang pagsuspende ng Data Privacy Act.

"Meron silang mapupuntahang isolation center, magagamot sila, hindi 'yung ilalagay sila kung saang tent sila or what — natatakot, ayaw lumabas," ani Ortiz-Luis.

May pangamba naman dito ang human rights lawyer na si Atty. Edre Olalia.

"Sa punto de vista ng ordinaryong tao, 'yung karapatan din kasi ang problema diyan, may pagka-invasive kasi; parang napakaradikal naman masyado," ani Olalia.

Nananawagan ang National Economic and Development Planning Authority na patuloy na maghanap ng mga paraan ang pribadong sektor para makasabay nang hindi nalulugi.

"Magpatuloy pa rin, kahit mag-relax tayo ng restrictions is magpatuloy pa rin ang COVID proofing sa kanilang businesses, ng kanilang work places, ng kanilang processes, na sana mas madami na go digital. Alternative work arrangement para hind magkumpol-kumpol sa workplaces, then this will eventually turn out to mas robust ang ating recovery," ani NEDA Undersecretary Rose Edillion.

Umaasa rin ang NEDA na gagamtin ng health sector ang 7 araw na paghihigpit sa Metro Manila para bumuo ng contingency plan para mapigilan ang panibagong COVID-19 surge.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News