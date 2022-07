Watch more News on iWantTFC

May namumurong bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo, sabi ngayong Biyernes ng opisyal mula sa Department of Energy (DOE).

Base rin sa unang 4 araw ng trading sa world market, halos P2 na ang ibinagsak ng presyo ng diesel habang lagpas P1 naman sa kerosene.

"Magkakaroon po tayo ng rollback a diesel, more than P1. Ang kerosene more or less P1. 'Di tayo sigurado sa gasoline, posibleng magkaroon ng kaunting increase or decrease or zero, walang adjustment," sabi ni Rino Abad, director ng Oil Industry Management Bureau sa ilalim ng DOE.

Hindi naman matiyak ng mga taga-industriya at eksperto kung hanggang kailan ang pagbaba ng presyo ng langis.

"'Di rin natin masiguro, not 100 percent, pero napakataas ng environment na favorable sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na na rollback," ani Abad.

"It's really very hard to predict but if from my own forecast, I think that there might already be an increase next, next week," sabi naman ng oil industry expert na si Ramon Villavicencio.

Samantala, iminungkahi ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang hirit na dagdag-singil ng 2 planta ng San Miguel Corp. para hindi masakit sa mga konsumer.

Mahigit P5 bilyon ang inabono ng 2 planta mula Enero hanggang Mayo dahil sa pagsirit ng presyo ng fuel, na gusto nilang ipasa sa mga konsumer.

Isa sa mungkahi ay hatiin ang bayarin sa 6 na buwan, ani Ronald Valles, head ng regulatory management sa Meralco.

Ayon sa ERC, ini-evaluate pa lahat ng posisyon at kasama sa konsiderasyon ng komisyon ang interes ng mga konsumer na masasapul ng mataas na bayarin.

Nilinaw naman ng Meralco na wala silang kikitain sa hiling na dagdag-singil ng San Miguel pero sila rin ang mamumroblema kung biglang tumigil na sa pagsu-supply ng 1,000 megawatts ang 2 planta.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News