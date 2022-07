Meralco nagbabala ng posibleng rotational brownout, taas-singil

MAYNILA - Nagbabala ang Meralco na posibleng mauwi sa rotational brownout kung tumigil sa pagsusuplay ng kuryente ang dalawang malaking power plant sa luzon.

Ito ay kung hindi mapagbigyan ang hirit ng Meralco at dalawang power plant na i-adjust ang kontrata para masalo ang pagtaas ng presyo ng fuel na nagpapatakbo sa mga planta.

"Dalawa lang ang puwedeng maging impact nito sa mga consumers, kung wala kaming makuha e naturally magkakaroon nga 'yan ng rotational brownout at kung may makuha naman kami mas malaki ang presyo, mas malaki ang babayaran ng customers kumpara doon sa kini-claim ng San Miguel na P5.25 billion," ani Meralco Regulatory Management head Ronald Valles.

Pero ang grupong Power 4 People, kinontra ang petisyon ng Meralco at San Miguel Power Plants dahil sa paglabag umano nito sa kontrata.

"Bakit kapag ang mga kumpanya ay kumikita nang labis labis sa panahong mataas ang presyo ng kuryente, pinapasa sa mga consumers ay ok lang? And now na parang may problema...ay at the brunt ulit ng electricity consumers, di 'ata tama," ani Gerry Arances, convenor ng grupo.

Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission (ERC) na pag-aaralan at hihimayin nila ang hirit ng Meralco at dalawang power plant lalo't may epekto ito sa bayarin sa kuryente sa gitna ng nagtataasang presyo ng bilihin at serbisyo.

Bugbog na rin kasi sa taas-presyo ng bilihin at petrolyo ang ordinaryong konsumer.

"Anumang inihain sa komisyon na mag-a-adjust ng taripa lalo na kung pataas di 'yan ura-uradang iimplementa dahil inaaral 'yan mabuti para sa proteksiyon ng mga consumers," ani ERC Commissioner Rexie Baldo-Digal.

May quorum naman ang ERC para dinggin ang urgent petition dahil may apat pang commissioner na naiwan matapos magretiro ni dating chairperson Agnes Devanadera.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News