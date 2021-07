DTI kumambyo: Taas-presyo sa pangunahing bilihin di pa aprubado

Binawi ngayong Miyerkoles ng Department of Trade and Industry (DTI) ang naunang pahayag nito na aprubado na ang dagdag-presyo sa mga pangunahing bilihin.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, hindi pa tapos ang review ng ahensiya sa hirit ng mga manufacturer na taas-presyo.

Wala pa raw price increase dahil hindi pa naman naipa-publish ang bagong suggested retail price.

"We can say continuing review pa," ani Lopez sa isang mensahe.

Pero kung ang manufacturers ang tatanungin, may basehan ang dagdag-presyo sa ilang bilihin, lalo at sumipa ang raw materials at lumaki ang gastos sa operasyon bunsod ng pandemya.

Sa kaso ng sardinas, tumaas ang presyo ng tamban at lata bukod pa sa ibang gastos sa mga manggagawa, ayon sa Canned Sardines Association of the Philippines.

Taong 2019 pa huling nabago ang SRP kaya halos 2 taon nang hindi tumaas ang presyo ng mga produktong kasali sa listahan.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News