MAYNILA — Ang pagpapataas ng produksiyon ng agricultural products pa rin ang naging sentro ng talakayan sa ikalawang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture (DA) ngayong Lunes.

Ayon kay Agriculture Undersecretary Kristine Evangelista, inilatag ng DA ang kanilang mga plano kung paano matutulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa pagpaparami ng suplay sa merkado upang matugunan ang demand para sa iba’t ibang produkto.

“Ang mga utos din po ng ating mahal na Presidente so he could come up with programs again based on the thrust of increasing production and making agricultural commodities affordable,” sabi ni Evangelista.

“Hindi po tayo nag-concentrate sa isang commodity because if we are talking about food security that does not involve only one,” dagdag niya.

“It’s a matter really of what is acceptable sa ating mga stakeholders whether it is aimed at increasing production or putting down the cost of production,” aniya.

Ayon kay Evangelista, pagtutuunan ng pansin ng DA ang pagtulong sa mga magsasaka, mga nag-aalaga ng hayop, mangingisda at mga nagtatanim ng gulay lalo na’t tumaas ang production cost sa sektor ng agrikultura kamakailan dahil sa pagtaas ng presyo ng langis.

“Doon sa production areas tayo magbubuhos ng lahat ng maitutulong ang kagawaran para mag-increase ang kaniyang production, and sa demand naman to make it reach them at a good price,” sabi ni Evangelista.

“All in all, it’s always increase in production, affordability of agricultural commodities for consumers is also very important, and also proper mapping out of where are your supplies sources… to help out the farmers,” aniya.

Bagamat dumalo rin ang mga opisyal ng Department of Budget and Management (DBM) sa naturang pulong, sinabi ni Evangelista na hindi natalakay kung magkano ang ibibigay na karagdagang pondo para sa DA.

“The nitty gritty and the details of the budget were not discussed,” aniya.

“It was basically broad strokes of the program and the direction on how many consumers or farmers do we intend to help with this kind of program,” dagdag niya.

Nauna nang sinabi ni dating Agriculture Secretary William Dar na kakailanganin ng DA ng P12 bilyong pondo kada taon para maiahon ang naghihikahos na sektor.

Ang naturang halaga ay triple ng kasalukuyang budget ng DA na nasa P4 bilyon lamang.

