Halos 1 buwan bago ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan, matumal pa rin ang bentahan ng mga school supply at uniporme sa Tutuban Center sa Maynila.

"Tumumal ngayon eh. Noong nakaraan kasi bago magpasukan, 'yan 'yong mga kostumer namin, 'pag kumuha, maramihan 'yan," kuwento ni Adelaida Chan, may-ari ng isang school uniform shop.

Halos kalahati ng pre-pandemic sales naman ang nawala kay Joseph Lim, may-ari ng isang school supplies stall.

Piling-pili na rin umano ang binibiling school supplies ng mga magulang

"Usually mga ballpen, paper at notebooks, 'yon lang," ani Lim.

Hindi naman nagtaas ng presyo ang ilang pangunahing school supplies at uniform sa Tutuban.

Narito ang mga presyo:

Polo at blouse - P155 hanggang P250 (depende sa size)

Black pants - P155 hanggang P260

Palda - P145 hanggang P220

Shorts - P110 hanggang P150

Black shoes - P400 hanggang P450

Tatlong pares ng puting medyas - P50

Una nang isnabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na wala pang inilalabas na suggested retail price ang Department of Trade and Industry (DTI) para sa school supplies.

"Ang school supplies ay hindi basic so hindi natin sila nire-regulate," paglilinaw ni Castelo.

We'll see in the coming days kung ilalabas po namin ang bulletin for balik-eskuwela products," dagdag niya.

Sa Agosto 22 nakatakdang mag-umpisa ang klase sa mga paaralan, kung saan papayagan pa rin ang distance at blended learning.

Pero simula Nobyembre 2, kailangan nang magbalik sa full face-to-face classes ang lahat ng paaralan, alinsunod sa utos ng Department of Education.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC