Sonaserye 2021: Mga 'napakong' pangako ni Duterte, sanhi rin ng 'job crisis'?

MAYNILA - Sa mga arawang raket na lang umaasa ang masong si Sonny Pajayjay.

Paulit-uilt tuloy siya sa pag-aasikaso ng requirements at paga-apply pero bigo pa ring makahanap ng regular na trabaho.

“Makakuha ka ng trabaho hindi rin kasya sa pagkain mo kasi job, job lang. Tawagin ka lang na magta-tiles ka, bigyan ka ng P250; [pag] P350, ganyan, hindi na matuloy,” ani Pajayjay.

“Kawawa pamilya ko, minsan umiiyak na eh, pinapadalhan ko sila P200, P300 umiiyak hindi kasya yon,” dagdag niya.

Ang isa pang construction worker na si Gerry Patantan, isang taon nang walang trabaho kaya namamalimos sa kalsada.

“Tiis lang, para makaraos, para mabuhay. Minsan walang makain, minsan tubig na lang, inom tubig,” aniya.

Magandang buhay para sa lahat ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaniyang unang State of the Nation Address (SONA) noong 2016.

Kaya sa ikalawang SONA, ipinagmalaki niya ang pamumuhunan sa imprastraktura na lilikha raw ng mas maraming trabaho.

“We shall continue to attract investments that will generate thousands of jobs each year,” ani Duterte.

Pero hindi rin ramdam nina Pajayjay at Patantan ang pangakong trabaho lalo’t nahinto rin ang mga construction project dahil sa pandemya.

Ayon sa grupong Bayan Muna, malabo talagang maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino.

“Tuluy-tuloy yung problema ng contractualization, ng job orders. In fact, ang pinakamalaking employer ngayon ng maraming contractuals ay ang gobyerno mismo, ang executive,” ani Bayan Muna Rep. Carlos Zarate.

May mga proteksyon daw kasi sana ang mga manggagawang natanggal sa trabaho ngayong pandemya kung naipasa ang Security of Tenure Bill.

Nanawagan pa nga si Duterte sa Kongreso na ipasa ito sa kaniyang SONA noong 2018.

Pero tatlong araw pagkatapos ng SONA ay ibinasura ito ni Duterte sa katuwirang makakasama sa mga negosyo ang pagbabawal sa lahat ng uri ng job contracting.

Ayon sa IBON Foundation, isa ito sa dahilan kung bakit 12 milyon o isa sa kada apat na Pilipino ang nakakaranas ng job crisis.

Sa May 2021 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.73 milyon ang unemployed at 5.492 milyon naman ang underemployed o kulang ang oras ng trabaho o sahod.

"Hindi pa nga niya binibilang diyan yung mga manggagawa na naghanap ng trabaho pero nadismaya, 'yung tinatawag nilang discouraged workers… Ang tantiya ng IBON, may mga 2 to 2.5 million pa na manggagawa na hindi nabibilang na

walang trabaho... Ang tawag namin diyan 'the untold crisis,'" ani Rosario Guzman ng IBON Foundation.

Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello, 1.4 milyon ang trabahong nalikha ng administrasyon ni Duterte mula 2016 hanggang 2019.

Aabot din sa 700,000 manggagawa ang naregular. Tinatalakay rin sana aniya ang Security of Tenure bill kung hindi inabutan ng pandemya kaya sang-ayon ang kalihim na may jobs crisis.

"In a situation like [a] COVID pandemic, hindi ka muna dapat maging choosy. Ang importante muna is you create jobs... Sinasabi ko nga sa mga agreement na you agree tanggapin ‘yung flexible working arrangement kahit tatlong araw basta may trabaho," ani Bello.

Pero ayon kay Bello, ginagawa ang lahat para ayudahan ang mga manggagawa gaya ng social amelioraiton program, cash assistance sa displaced workers at emergency employment.

Isinusulong din ang P120 billion wage subsidy at inilunsad ang National Employment Recovery Program, pero pareho pa itong walang budget.

Kinukuwestiyon din kung bakit pinabayaang mapaso ang Bayanihan 2 na makikinabangan sana bilang ayuda o kaya ay sa hiring at benepisyo ng health workers.

Sa liit ng sahod ay marami umano tuloy sa kanila ang nagpupumilit na mangibang bayan.

"Ang dami po talagang nakapila ngayon at lumabas. However yung ibang mga manggagawa natin hindi necessarily sila makakalabas kasi yung pupuntahan din nilang bansa ay crisis pa rin kaya ipit po tayo ngayon eh," ani Josua Mata ng Sentro.

Para sa pamahalaan, hindi pa masasabing napako ang mga pangako dahil may nalalabi pang isang taon.

Pero para sa mga labor group, sapat na ang nakalipas na limang taon kaya panahon nang maningil sa huling SONA ni Duterte.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News