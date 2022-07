Nagbibigay ng direksiyon ang isang driver sa EDSA Bus Carousel sa Quezon City. George Calvelo, ABS-CBN News/File.

MAYNILA - Nakikiusap ang ilang transport group sa pamahalaan na bayaran na ang kanilang ibinigay na serbisyo sa ipinatupad na libreng sakay ng Department of Transportation.

Sa isang pagpupulong sa Quezon City na dinaluhan ng mga jeepney operator mula Metro Manila at mga probinsiya, iginiit nilang dapat na silang bayaran para mapunan kanilang mga pangangailangan.

Ang grupo ng mga tsuper mula Malibay, Pasay, nasa P3 milyon o pang-limang serbisyo ang hindi pa nakukuhang payout.

Watch more News on iWantTFC

"Napakasakit kasi unang una, ang mga driver na nanggaling pa sa probinsya, nakipagsapalaran dito sa Maynila para kumita ng pera at mabuhay ang kanilang pamilya, dahil sa delay ng pagbabayad sa kanila ng LTFRB, medyo lahat po ng miyembro ma aking nasasakupan, naging problema ko po ang kanilang dalahin," ani Randy Batol, chair ng Malibay Drivers Multi-purpose Program.

Sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan, makakatanggap ng one-time payout at lingguhang bayad ang mga operator at driver, depende sa itinakbong kilometro ng mga operator at driver na kabilang sa programa.

Aabot sa P7 bilyon ang inilaang pondo rito ng gobyerno.

Itinigil na rin ang libreng sakay noong Hulyo 1.

Tanging ang libreng sakay lang ng EDSA Bus Carousel ang pinalawig.

Una nang tiniyak ng Department of Transportation na may nakalaang pondo para rito.

“The fund is there. So there is no reason na these cannot be paid unless there are questionable billings," ani Transportation chief Jaime Bautista.

Aminado ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagkaroon ng delay sa pagbabayad sa ilang transport group.

"Yan ang isa sa tinututukan namin kasi aminado kami na may delay. Nagsabaysabay kasi ang libreng sakay program sa buong bansa kaya talagang hindi naiwasan ang delay. Pero hindi dapat yun kasi kawawa ang mga drivers kaya ito ay prayoridad namin sa LTFRB," ani LTFRB chair Cheloy Garafil.

Sa kabila nito, sasali pa rin umano ang ilang transportation group oras na buksan ang programa.

"Sasali pa rin po kami dahil sa totoo lang maganda naman po ang programa ng LTFRB, ang magiging problema lang po talaga, yung delay po sa pagbabayad," ani Batol.

Target ng LTFRB na matapos ang pagbabayad sa lahat ng operator sa Agosto.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News