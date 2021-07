DTI tutol luwagan ang restrictions sa NCR dahil sa banta ng Delta variant

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Tutol pa ang Department of Trade and Industry (DTI) na ilagay sa mas maluwag na restriction level gaya ng modified general community quarantine ang Kamaynilaan sa Agosto.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, ito ay dahil sa banta ng Delta coronavirus disease (COVID-19) variant.

Aniya, sapat na sa ngayon ang pagpapababa sa normal GCQ.

"I'm happy with the GCQ now na bukas ang mga economic activities. Ito 'yung basta healthy balance na nakikita natin. We allow all essential, and even the non-essential na low-risk economic activities, so diyan babalik ang trabaho," ani Lopez.

Matatandaan na inilagay na sa normal GCQ ang Kamaynilaan ngayong huling kalahati ng Hulyo sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa lugar.

Bago nito, inilagay sa GCQ with restrictions at GCQ with some restrictions ang Kamaynilaan na nanggaling sa mahihigpit na lockdown noong Abril.

Muli namang nanawagan ang grupong Resto.PH na dagdagan pa sana ng 20 porsiyento ang kapasidad ng mga establisimyento kung bakunado na lahat ang staff.

"Up to 80 percent is good or halimbawa for a table of 6, sana payagan na 6 ang laman basta lahat sila fully-vaccinated," ani Resto.PH President Eric Teng.

Payag naman si Lopez na suportahan ang hirit na ito pero 10 porsiyento lang dahil sa banta ng Delta variant.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News