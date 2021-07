Sonaserye 2021: Nakatulong ba ang pandemic policies ni Duterte sa ekonomiya?

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Sa kaniyang State of the Nation Address noong 2020, ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte na kailangang isaalang-alang ang kaligtasan ng mga tao sa pagpapatupad ng mga lockdown, na nagdulot ng pagdapa ng ekonomiya ng bansa, at pagdami ng mga Pinoy na walang trabaho.

Para kay Grace Gomez, isang empleyado sa restoran, masuwerte siyang pinayagang magbukas ang mga kainan.

Pero naging mahirap pa rin para sa kanila ang pagsubok.

"Nag-online selling, luto-luto, para may pangdagdag na pang-araw-araw namin," ani Gomez.

Naging problema naman ang ekonomiya sa buong mundo.

Dito, lagpas 7 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho.

Lagapak din ang ekonomiya sa pinakamalaking recession mula pa noong panahon ng giyera.

Ayon sa isang eksperto, masyadong malaki ang sakripisyo na ito.

"Masasabi ko naman 'yung management ng administrasyon sa pandemic, eh malaking pagkukulang nu'ng first 6 months. Talagang hindi maganda ang kanilang pag-handle. Napaka-militaristic, masyadong overly strict. Maski mga public transport sinara nila," ayon sa political economist na si Calixto Chikiamco.

"Nakikita ko meron namang improvement ngayon, 'yung ating recent lockdown nu'ng Abril, hindi na, natuto na sila. At the same time 'yung mga vaccines, medyo huli ang pag-procure, I think medyo humahabol na sila ngayon," dagdag niya.

Pero pagdating sa pera, lalo na sa mga galaw ng Bangko Sentral, napabilib ng gobyerno ang mga dayuhang ekonomista.

Bilib din ang karamihan ng mga ekonomista sa reporma na ginawa ng administrasyong Duterte gaya ng rice tariffication law na tumugon sa pagtaas ng presyo ng bigas at tax reform na nagpababa ng buwis para sa mga empleyado at korporasyon.

Ayon kay Bangko Sentral Governor Benjamin Diokno, isa sa mga malaking nagawa ng administrasyon ang mapanatili ang investment grade credit rating ng PIlipinas, habang bumabagsak ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at bangko sa ibang bansa.

"A number of initiatives have already been adopted consistent with a whole of government approach to improve the domestic business environment, increase the country’s competitiveness, and make it more conducive for foreign direct investments. these actions include the CREATE Act, the lifting of restrictions on foreign ownership in certain industries, and adoption of policies that promote ease of doing business," ani Diokno.

Bilib din ang mga eksperto sa gastos ng gobyerno sa impraestruktura.

Ayon sa datos, lumaki ang gastos sa impraestruktura kumpara sa nakaraang administrasyon. Bumaba lang ito noong 2020 dahil sa COVID-19.

Sa ngayon, bumabawi na ang ekonomiya. Kumakaunti na rin ang mga walang trabaho.

Ayon sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office (AMRO), dapat hindi pababayaan ang mga naapektuhang negosyo.

"The recovery has weakened. It is important to do that to address

scarring for the economy and it can bounce back faster to pre-COVID level," anang chief economist na si Dr. Hoe Ee Khor.

Ang isa pang susi sa pag-angat ng ekonomiya ang mabilis na pagbabakuna, na isa rin sa mga pangako ni Duterte sa kaniyang 2020 SONA.

"The vaccine is around the corner. Sooner and not later, the virus that gobbled up thousands of lives will itself be laid to rest," ani Duterte sa kaniyang SONA.

Ayon sa datos ng AMRO, mabagal ang pagbabakuna sa bansa pero gayundin sa ibang bansa sa ASEAN. At kung ganoon, maaaring mabagal pa rin ang pagbawi ng ekonomiya.