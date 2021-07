'Paghahalo' ng imported sa sariwang karne binabantayan

Pagbebenta ng karneng baboy sa Cogeo Market. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File.

Mas binabantayan ng Quezon City Veterinary Office ang mga nagtitinda ng imported na karneng baboy sa mga palengke.

Kasunod ito ng mga ulat na may mga tinderang ihinahalo ang imported na karne sa sariwang karne at ibinebenta ang mga ito sa presyo ng sariwa para mas malaki ang kitain.

Ayon kay Quezon City veterinarian Dr. Marie Cabel, wala pa silang nahuhuli pero aniya, hindi ito malayo dahil mahirap nang mapag-iba ang sariwa sa imported kapag natunaw na ang yelo ng imported at pinagsama-sama na.

"Makikita mo parang fresh na rin pag na-thaw na siya. Ang diperensiya lang mas maraming taba 'yung frozen pero bukod doon wala kaya puwedeng puwede talaga mangyari 'yun," sabi ni Cabel.

Bukod dito, nahihirapan din umano sila na i-monitor ang pagsunod ng mga tindera sa Food Safety Act, dahil madami sa mga tindera ng imported ang wala pa ring chiller o freezer sa kanilang mga puwesto.

Hinahayaan din umano ng ilang tindero na matunaw ang yelo sa mga imported na karne sa mga maduming sahig sa kanilang puwesto.

"Sa bed of ice nakapatong ang 'yung karne. 'Yun ang pinapagawa namin kung walang chiller. 'Yun namang paglagay nila ng ice di naman nila name-maintain, pagdating namin doon wala nang yelo. Pag naubusan na ng yelo, di na nila nire-replace. Pagka 'yung frozen meat nila, naka-box yan, ito-thaw nila 'yan. Pano nila ito-thaw 'yun kung walang chiller so pinababayaan na lang nila na natutuyo 'yung karne," ani Cabel.

Binibigyan na lamang nila ng ticket sa violation ang mga tindero pero pakiusap ng opisina sa Department of Agriculture (DA) na sa supermarkets o meatshops na lamang ibenta ang mga imported na karne dahil sila ang may maayos na refrigeration facility at tiyak na hindi masisira ang mga karne.

Hindi naman naniniwala ang Bureau of Animal Industry (BAI) na ihinahalo ang mga imported sa sariwang karne dahil magkaibang-magkaiba ang hitsura nito.

Ayon kay BAI OIC-Director Dr. Reildrin Morales: "'Yung frozen, pag tiningnan mo 'yan ibang-iba siya sa sariwa, 'di mo siya pupuwede na paghaluin at i-claim the same, kasi 'yung consistency pa lang niyan, yung frozen napakatigas niyan kaya gusto nating i-maintain 'yan sa chiller kasi 'di siya dapat mag-thaw."

Dumipensa rin ang pangulo ng Meat Importers and Traders Association na si Jess Cham tungkol sa kawalan ng mga freezer at chiller sa mga puwesto.

Aniya, wala namang napapabalitang nalason o nagkasakit dahil sa imported na karne.

"Hindi masyadong mahigpit ang NMIS tungkol rito sa pag-handling ng frozen pork sa palengke. Wala pa tayong nababalitaan na nagkakasakit sa pagkain ng imported pork. I have been in this business for 30 years, ang news reports from food poisoning is never from frozen meat," ani Cham.

Wala namang ibinigay na deadline ang Department of Agriculture sa mga tindero para maglagay ng freezer sa kanilang pwesto.

Ongoing pa rin umano ang pagbili ng DA sa mga chiller na ipapamigay sa mga piling puwesto sa Metro Manila.

Nananatiling mataas ang presyo ng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila sa kabila ng pagdating ng mga imported na karneng baboy.

Sa record ng Bureau of Customs, nasa 76 million kilos ng imported na karneng baboy na ang pumasok sa bansa mula noong Abril hanggang unang bahagi ng June.

Patuloy pang tumataas ang volume, at inaasahang madaming darating na imported na karneng baboy sa bansa hanggang Enero, ayon kay Agriculture Undersecretary William Medrano.

Sa kabila nito, napako sa P360 hanggang P380 kada kilo ang presyo ng sariwang liempo, habang P310 hanggang P370 kada kilo ang kasim.

Ayon kay Medrano, umaasa pa rin silang mas bababa pa ang presyo nito sa mga susunod na buwan sa tulong ng murang imported na karne.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News