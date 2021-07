Mga airline naghahabol na mabakunahan ang kanilang frontliners

Mas kumpiyansa na si Leila Castaneda na bumiyahe papuntang Cebu matapos ang 1 taong hindi pag-alis sa bahay sa Pasig. Ito'y dahil nakapagpabakuna na siya kontra COVID-19.

Mas ikinatuwa umano ni Castaneda nang malamang fully vaccinated na rin maging ang lahat ng flight crew na kasama niya.

"Siyempre sila magse-serve sa 'tin, sila 'yong crew, sila 'yong mag-a-assist sa 'tin. Importante na fully vaccinated sila," ani Castaneda.

Nangangalahati na ng bilang ng mga empleyado ng mga local airline ang nabakunahan na laban sa COVID-19.

Pero aminado rin ang mga airline na limitado ang supply ng bakuna para sa kanilang mga frontliner kaya humiling sila ng tulong mula sa mga local government unit.

Mula kasi nang ianunsiyo ng gobyerno na padadaliin na ang pagbiyahe para sa mga fully-vaccinated, sumipa ang bilang ng mga nagpa-book ng flight kaya kailangang humabol ng mga airline.

"'Yong availability rin ng vaccines, nakadepende rin doon but we're looking towards at least [the] fourth quarter of 2021, 'yong buong aviation workforce," ani AirAsia Philippines Spokesperson Steve Dailisan.

Limang flight destinations na ang tumatanggap ng vaccination cards imbes na mag-require ng negatibong RT-PCR test result.

Kasama rito ang Cauayan City sa Isabela, Cotabato, Dumaguete, Negros Occidental, at Virac sa Catanduanes, ayon sa Cebu Pacific.

Pero sa Dumaguete, kailangang magpasa ng negatibong antigen test result at S-PASS registration.

Kailangan ding ipasa ang vaccination card S-PASS 3 araw bago ang araw ng paglipad para sa mga biyaherong pa-Virac.

Nagsasagawa naman ng trial run ang Philippine Airlines (PAL) sa paggamit ng international travel pass, kung saan nakasaad na ang bakuna at iba pang requirements.

"PAL conducted a successful trial run of the IATA travel pass... the IATA travel pass app allows passengers to upload their passports for digital biometrics and also enables partner and accredited coronavirus testing centers to upload laboratory test results on the app," ani PAL Spokesperson Cielo Villaluna.

"However, the Philippines must officially adopt the IATA’s Travel Pass. This will set things in motion," dagdag ni Villaluna.

Pero kahit fully vaccinated na ang pasahero, maging ang flight crew, kailangan pa ring magsuot ng face mask at shield, batay sa international standards.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News