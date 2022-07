May tsansang magkaroon ulit ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, sabi ngayong Miyerkoles ng 2 kompaya ng langis.

Base rin kasi sa unang 2 araw ng trading sa world market, P2.90 na ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng gasolina habang P1.45 naman sa diesel.

"Sa susunod na linggo, wala tayong nakikitang taas, as of today. Baka mas malaki ang posibilidad na steady lang o kung magkaroon man ng rollback, bahagya lang," ani Eastern Petroleum President Fernando Martinez.

"There is a possibility of a rollback," sabi naman ni Jetti Petroleum President Leo Bellas.

Binabantayan din umano ang patuloy na paghina ng piso kontra dolyar, na may direktang epekto sa presyuhan ng petrolyo sa Pilipinas.

Halimbawa, ang kerosene, batay sa world market, ay may maliit na rollback dapat pero nakain ng paghina ng piso kaya naging increase na.

Pababa ang overall trend sa presyo ng petrolyo dahil sa paghina ng ekonomiya ng mundo dulot ng inflation at lockdown sa ilang lugar sa China.

Kahit masundan ang rollback sa susunod na linggo, malaki pa rin ang net increase sa presyo ng petrolyo mula Enero kaya malayo pang makabalik sa presyo noong kasagsagan ng pandemya.

Mula Enero 1 hanggang Hulyo 13, P36.80 na ang kabuuang iminahal ng presyo ng diesel, P24.30 sa gasolina, at P30.05 sa kerosene.

