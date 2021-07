Hiling na taas-presyo sa mga pangunahing bilihin pinag-aaralan

Pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry (DTI) ang hiling ng mga manufacturer na taas-presyo sa mga pangunahing bilihin.

Setyembre 2019 pa huling pinayagan ang mga manufacturer na magtaas ng presyo dahil sa pandemya, pagputok ng Bulkang Taal, at mga bagyo noong nakaraang taon.

Noong Hulyo 9 naman napaso ang 60 araw na price freeze kaya tingin ng DTI ay oras na para buksan muli ang usapin ng taas-presyo ng mga produkto.

"Kasama talaga sa consideration natin na matagal na rin at marami na ring nangyari and marami na ring gumalaw doon sa mga components nila for production," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

"We consider also the situation of the manufacturers dahil siyempre they bring about a lot of employment. Ayaw naman natin na malugi sila," dagdag niya.

Kasama umano sa mga humiling ng taas-presyo ang mga kompanya ng de-latang sardinas.

Humiling sila ng 2 porsiyentong taas-presyo, sapat umano para makabawi nang kaunti sa nagmahal na raw materials at dagdag-gastusing dala ng pandemya.

"Not to make more money, but to stop the bleeding. Just to substitute what was lost because of the pandemic," sabi ni Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director Francisco Buencamino.

May katumbas na P0.50 hanggang P1.50 ang hiling ng mga manufacturer na taas-presyo.

Wala pang desisyon ang DTI pero gusto ng ahensiyang limitahan lang ito sa 5 hanggang 7 porsiyento habang hindi pa natatapos ang pandemya.

"Mayroon mga ibang products na maliliit lang siya. If you think about it, centavos lang ang movement," ani Castelo.

Iniimbestigahan na rin ng DTI ang mga ulat na may mga manufacturer na nagtaas ng presyo kahit may price freeze.

Sa ilalim ng Price Act, maaari silang makulong ng hanggang 15 taon at magmulta ng hanggang P2 milyon.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News