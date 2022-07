Dumaraan sa isang bangketa sa terminal sa Mandaluyong ang mga commuter noong Hunyo 15, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File.

MAYNILA - Mananatili pa rin ang hiling ng mga transport group na madagdagan ang singil sa pasahe.

Ito ay sa harap ng mga rollback sa produktong petrolyo na umarangkada nitong Martes.

Ayon kay Pasang Masda president Obet Martin, kahit kasi mas mababa ang nakaltas sa presyo ng produktong petrolyo ay malaki pa rin ang itinaas sa presyo nang magsimula ang taon.

"Wala na kaming urungan diyan. Tama nga nagka-rollback tayo ng diesel, pero hindi pa rin po sapat 'yung ibinaba na 'yan. Napakataas pa rin ng itinaas. Napakalaking halaga ng diesel per liter sa kasalukuyan at hindi rin makakayanan ng mga driver," ani Martin.

Simula Enero, P36.80 kada litro ang itinaas ng diesel. Nasa P24.30 naman ang itinaas ng gasolina.

Umaasa pa ang grupo ng mga jeepney driver sa P3 dagdag sa minimum fare.

Kasalukuyang P11 ang minimum fare ng jeep at naka-schedule na dinggin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang apela nila sa Hulyo 27.

Nanindigan din dito ang Samahan ng Transport Operators ng Pilipinas na grupo ng mga bus.

"Talagang hindi po kami magwi-withdraw kasi ang pinakahuli naming fare increase is something like 2011, nagkaroon lang kami ng provisional increase na piso. Way back 2018. 'Yun lang naman po. Hindi na-resolve 'yung aming petition din. So ang nangyari sa amin, we were forced to file another petition based on the fuel prices," anang tagapagsalita nilang si Juliet De Jesus.

Ngayong araw din dapat didinggin ang apela ng mga bus sa LTFRB pero hindi pa nabubuo ang mga board member ng ahensiya kaya ipagpapaliban muna ito.

Nakatakda din ngayong buwan na dinggin ang petisyon ng TNVS.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News