Singil sa kuryente may bawas ngayong Hulyo: Meralco

Magkakaroon ng bawas sa singil ng kuryente sa July billing, sabi ngayong Lunes ng Meralco.

Ayon sa Meralco, nasa P0.72 kada kilowatt hour (kwh) ang magiging tapyas sa singil sa Hulyo.

SIngil ng Meralco, may BAWAS-SINGIL na P0.72/kwh sa July 2023 billing dahil sa pagmura ng kuryente mula sa mga suppliers o generation charge.



Eto ang katumbas na bawas:



Kunsumo Bawas

200kwh P144

300kwh P216

400kwh P288

500kwh P360