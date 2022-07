Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Kumpirmado na ang rollback sa petrolyo at bawas-singil sa kuryente ng Meralco sa susunod na linggo.

Ayon kay Department of Energy Director Rino Abad, humina ang konsumo sa buong mundo dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, sobrang mahal ng bilihin, at lockdown sa China.

Ang resulta, bumagsak din ang presyo ng produktong petrolyo sa merkadong pinagbabantayan ng presyuhan sa Pilipinas kaya malaki-laki ang rollback na aasahan sa susunod na linggo.

Batay sa unang apat na araw ng trading, naglalaro na sa P5 hanggang P6 ang bagsak ng presyo ng petrolyo.

"Definitely, may bigtime rollback sa petrolyo next week... Nakikita natin ngayon na wala namang event kung ito'y tuloy tuloy pa rin ang sentiment ng recession, tuloy tuloy pa rin yung epekto ng interest hike, makikita pa rin tayo mataas indication ng rollback again, most likely sa susunod na week," ani Abad.

Ang bawas-singil naman sa Meralco ay dahil sa malakihang refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Paliwanag ni Meralco regulatory management head Atty. Ronald Valles, may pagtaas sa presyo ng kuryente galing sa asuppliers ng Meralco, pero kinain ito ng mas malaking refund na umabot sa P0.86 sa mga residential customer.

"Dahil nga sa order ng ERC magkakaroon ng reduction, di lang ako sure kung magkano pero sure na na may refund," ani Valles.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News