Bilang ng unemployed noong Mayo nasa 2.3 milyon

MAYNILA - Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho o iyong mga unemployed noong Mayo, ayon sa Philippine Statistics Authority.

Katumbas ito ng aabot sa 2.3 milyong Pinoy na walang trabaho.

Mas mataas ito kung ikukumpara sa 5.7 porsiyento noong Abril. Gayunman, mas mababa ito kumpara sa parehong panahon noong 2021 na nasa 7.7 porsiyento.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, lahat kasi ng sektor ay apektado ng pandemya kabilang ang edukasyon.

"Sa primary, elementary education for children without special needs may bawas tayo na 104,000 [employees] at pangalawa, pre-primary, preschool education for children may bawas tayo na 103,000," ani Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa.

Paliwanag ni bagong Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mataas ang unemployment rate noong Mayo dahil kaka-graduate lang ng mga estudyante at naghahanap pa ng trabaho.

Pero nakikipagpulong na rin siya sa iba't ibang ahensiya ng pamahalaan at labor groups para masolusyonan ang isyu ng unemployment at underemployment.

Tututukan naman ng National Economic and Development Authority ang job creation, kasabay ang pagbubukas ng ekonomiya.

"Now, the immediate challenge is the full reopening of the economy. Over the medium term, the government will focus on creating more jobs, quality jobs, and green jobs through productivity-enhancing investments," ani Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

