Namumurong masundan ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Batay kasi sa unang 3 araw ng trading sa world market, nasa higit P3 na kada litro ang ibinagsak ng presyo ng imported na diesel, gasolina at kerosene.

Kaya posible umanong may malaki-laking rollback sa susunod na linggo pero ibabawas pa rito ang premium at paghina ng piso kontra dolyar.

"Mataas na ang indikasyon na talagang magkakaroon ng rollback next week. In fact, malakihan ito kompara doon sa mga nakaraang rollback," ani Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.

Noong Martes, natapyasan nang P3 ang presyo ng kada litro ng diesel habang P3.40 naman sa kerosene.

Pero hindi pa matiyak umano ng mga eksperto kung magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga susunod na linggo.

Depende umano iyon kung muling aalagwa o lalo pang hihina ang demand o konsumo ng langis ng mga malalaking bansa sa mundo.

Tumataas din kasi ang presyo ng maraming bilihin at serbisyo sa buong mundo kaya humihina ang demand sa langis at bumaba ang presyo nito.

"Hindi tayo eksperto kung hanggang saan but for now we're seeing, really, a decrease in trading price next week and we hope that in the coming weeks, 1 to 2 weeks, ma-sustain pa ito," ani Abad.

"I think it's about P4 rollback. Hopefully baka maging P5... 'yong oil companies are having difficult times, no matter, gaano ka kagaling mag-project, 'di mo talaga malalaman what will happen," anang oil industry expert na si Ramon "Chito" Villavicencio.

Pinulong naman ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos ang 2 opisyal ng Department of Energy (DOE) na sina officer-in-charge Donato Marcos at Undersecretary Robert Uy.

Sa Twitter post ni Marcos, sinabing tinalakay sa meeting ang pagsipa ng presyo ng imported na petrolyo at kung paano ito tutugunan ng gobyerno.

Pero sa kabila ng kahalagahan ng DOE sa harap ng mga isyu, wala pa ring naitatalagang kalihim doon hanggang ngayon.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News