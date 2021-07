How to choose an internet provider: 4 questions to ask

Sawa ka na bang umasa sa data for your internet needs? Maybe it’s time to get a proper internet connection for your home. But don’t apply for a fancy internet package just yet. Dapat mo munang pag-isipan ng mabuti kung anong internet provider provider ang kukunin mo, kung magkano ang budget mo, etc. Here are some questions you need to ask first before choosing an internet provider.



For more finance tips, visit Moneymax.