July billing ng Meralco posibleng bumaba

Pagsasaayos ng Meralco ng isang power line sa Quezon City noong Abril 5, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Matapos ideklarang may namumurong taas-singil sa bill nitong buwan, kumambiyo ang Manila Electric Company (Meralco) at sinabing may posibilidad na bawas-singil ang sasalubong sa mga konsumer sa paparating na July bill.

Ito ay dahil sa iniutos na refund ng Energy Regulatory Commission, ayon sa power distributor.

Aabot sa P21 bilyon ang pondo na irere-fund na katumbas ng bawas na P0.86 kada kilowatt hour.

Sa taya ng Meralco, kahit tumaas pa ang ibang component ng bill gaya ng generation charge, kaya itong tapalan ng malaking refund.

"There is a big possibility na bumaba ang July rates there is a probability na imbes na pagtaas dahil sa generation charge ay bababa pag binangga muna ang reduction thru the refund ordered by the regulator," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Pataas na billing ang naging estimate ng Meralco noong Martes.

Natuwa ang ilang consumer pero hindi raw muna sila aasa hangga't hindi dumating ang actual na bill.

"Kung bababa nga, malaking tulong yun pero kailangan sa gawa di sa salita pagsinabi mo asahan ng bayan, pag di natupad useless din mahirap umasa," anang konsumer na si Men Medes.

Iaapela naman ng Bayan Muna ang desisyon ng Korte Suprema na payagan ang sobrang laking dagdag-singil na natengga mula pa noong 2013.

Pero sagot ng Meralco, ipapaubaya na lang nila sa Energy Regulatory Commission ang desisyon.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News