MAYNILA - Nagkukulang ng suplay ng manok ang ilang fast food chain dahil sa maliliit at kulang na sa timbang na mga manok na available ngayon sa bansa.

Epekto umano ito ng pagtaas ng feeds kaya nahihirapang bumili ng de kalidad na patuka ang mga raiser.

Sa pahayag ng McDonalds' Philippines, ang ilan sa kanilang tindahan ay walang fried chicken dahil hindi pasok sa kanilang quality standards ang suplay ng manok ngayon.

“We continue to serve chicken products in our stores. There are only a number of stores that temporarily don't offer certain chicken products due to an increase in demand and unavailability of chicken supply that meet our standards and specifications, serving only our best to customers,” ayon kay Adi Timbol-Hernandez, Corporate Relations Director ng McDonalds' Philippines.

Sa hiwalay na panayam, ipinaliwanag ni Timbol-Hernandez, kung saan galing ang mga manok na ginagamit nila para sa kanilang mga produkto.

“‘Yong chicken fillet and nuggets, we import them. ‘Yong chicken Mcdo locally sourced. Meron naman manok pag pumunta kayo sa palengke o sa grocery pero ‘yong size o timbang ng manok hindi swak o pasok sa requirements namin. Nagkukulang ang enough supply ng manok na nagmi-meet ng standard," ani Timbol-Hernandez.

Ganito rin ang sitwasyon ng fast food chains na Jollibee at Mang Inasal dahil sa biglang taas ng demand sa manok mula nang lumuwag ang pandemic protocols.

Pero sinabi ng Jollibee Foods Corporation na bumubuti na ang sitwasyon at kumpiyansa silang masusuplayan din ng manok ang mga branch nilang limitado ang suplay.

"Dahil sa patuloy na paglakas ng consumer demand at limitadong manok na naaayon sa aming high quality standards, may iilang branch ng Jollibee at Mang Inasal ang pansamantalang hindi maibibigay ang ilang chicken orders," ani Jollibee Foods Corporation sa kanilang pahayag.

"Sa kasalukuyan, bumubuti na ang sitwasyon at patuloy din kaming nakikipagtulungan sa aming mga suppliers upang matugunan ang malakas na demand mula sa aming customers. May [kumpyansa] kami na sa madaling panahon, pati itong iilang branches ay maiibibigay din ang lahat ng orders ng manok," dagdag nila.

Kakulangan sa nutrisyon ang nakikitang dahilan ng United Broiler Raisers Association kung bakit nababansot ang mga alagang manok.

Mataas pa rin kasi ang presyo ng feeds kaya hirap ang mga raiser na magbigay ng de kalidad na patuka.

Idagdag pa ang pabago-bagong panahon na nakaaapekto sa paglaki ng mga manok.

“Sa aming farm gate price survey, may bagong category ang maliliit. ‘Yon ang hamon. Dati wala namang sizes na ‘yan sa pamilihan eh," ani Elias Inciong, pinuno ng UBRA.

Takot din umanong malugi ang mga supplier dahil sa patuloy na pagmahal ng production cost.

“‘Yong mga supplier ng fastfood, mahaba ‘yong kinalugi dahil mataas na ‘yong cost nila, nalulugi na sila pero dahil may commitment sila ay hinonor nila ang commitment nila," ani Inciong.

Sa ngayon, tiwala silang may sapat na suplay ngayon ng manok sa mga pamilihan sa kabila ng pagbaba ng timbang ng mga manok.

Pero hindi pa rin ito sapat para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng manok na pumapalo sa P210 sa ilang pamilihan sa Metro Manila.

Hiling ng UBRA na magkaroon ng pagpupulong ang bagong administrasyon ng Department of Agriculture, na pinamumunuan ni pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanilang sektor para malaman ang kanilang mga hinaing at mga plano ng kagawaran para mapababa ang presyo ng mais na inaasahan ng kanilang industriya.