Meralco posibleng may taas-singil sa July bill

MAYNILA - Posibleng magtaas ng singil ang Meralco sa paparating na Hulyo, ayon sa power distributor.

Ito ay sa harap ng mga planong magtataas din ng presyo ang ilang electric cooperative sa Luzon, bunsod ng pagnipis ng suplay sa power grid nitong mga nagdaan na buwan.

Paliwanag ng Meralco, ito ay dahil sa pagsipa ng presyo ng spot market at paglakas ng konsumo sa kuryente sa init ng panahon noong Hunyo.

"Very strong possibility. But as I've said, I would rather wait for the final billings from the suppliers so we could come up with an official and actual [amount]," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

Aabot sa mahigit 20 electric cooperatives na ang nagpatupad ng P1 hanggang P3 kilowatts kada oras dagdag-singil noong Hunyo.

Pero batay sa datos ng spot market, mas mababa na ang average na presyo ng kuryente noong Hunyo kumpara noong Mayo. Kaya lang, may ilang araw noong kasagsagan ng mga yellow at red alert na sumipa nang husto ang presyo ng kuryente sa spot market.

Nasa P6.53 kWh ang average price ng kuryente noong Hunyo, mas mababa sa P7.66 kWh noong Mayo 2021.

Mahigit 200 oras o hourly intervals noong Hunyo na pumalo sa mahigit P10 kada kilowatt hour ang presyo sa spot market.

Kaya naman ang plano ng Energy Regulatory Commission (ERC) ay maglalabas ng utos sa distribution utilities at cooperatives para maproteksiyunan ang mga consumer na biglang lolobo ang bayarin.

"I-adopt muna 'yung hindi magpuputol [ng kuryente]. Pero on a case-to-case basis kailangan. Hindi puwedeng lahat. Kung ano 'yung problema, then we recommend a solution," ani ERC Commissioner Agnes Devanadera.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News