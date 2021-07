Inflation nitong Hunyo, pinakamabagal ngayong 2021

Ilang namamalengke sa Paco, Maynila noong Mayo 6 2021.

MAYNILA - Bumagal sa 4.1 porsiyento ang inflation o antas ng taas-presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Hunyo, na pinakamabagal ngayong taon.

Ayon sa Philippines Statistics Authority (PSA), mas mababa ito sa 4.5 porsiyentong naitala magmula Marso.

Paliwanag ng PSA, bumaba ang pamasahe kompara noong 2020, pero mataas pa rin ito noong bago pa tumama ang COVID-19 pandemic.

Hindi pa rin masasabi ngayon kung bababa pa ang inflation sa pasahe, ayon kay Civil Registrar General Dennis Mapa, dahil umaakyat na rin ang presyo ng langis.

Binabantayan din ng PSA ang presyo ng pagkain lalo na’t tumaas ang presyo ng isda noong Hunyo, maging ang presyo ng karne, dahil sa banta pa rin ng African swine fever.

Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, hindi pa naman gumagalaw ang presyo ng ilang klase ng isda. Pero may ilang palengke na may taas-presyo tulad ng tilapia na may pagtaas ng P10 kada kilo.

Hindi naman masyadong gumagalaw ang presyo ng baboy noong nakaraang tatlong linggo pero may nakikitang bahagyang pagbagsak ng presyo ng liempo sa ibang palengke.

"Nakita namin ang effect ng importation. I'm not so sure kung dumating ang malaking bahagi nito. Nakita natin sa datos na bumaba ang inflation ng meat products, partikular na sa pork, sa buong bansa at particular sa National Capital Region," ani Mapa.

Para kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, maaari pa ring dahilan ang presyo ng karne at langis para tumaas ang inflation sa susunod na buwan.

"The latest inflation number is consistent with expectations that inflation could remain above target in the near term as meat and oil prices remain elevated," ani Diokno sa isang pahayag.

Ayon naman kay Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, pansamantalang solusyon lang ang pag-angkat ng mas maraming karne para mapababa ang presyo ng baboy at itutuloy nila ang ilang programa para palakasin muli ang produksiyon ng karneng baboy sa bansa.

"Our priority will be to continue improving our domestic production and providing needed support to our farmers and producers," ani Chua.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News

