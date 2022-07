MAYNILA — Posibleng makatulong ang artificial intelligence para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno, ayon sa bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology.

Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy plano rin ng departamento na magkaroon ng 24/7 na e-government service. Napansin rin niya na karamihan sa hinihinging impormasyon ay halos paulit-ulit lang kaya balak nilang pag-isahin na lang ito at gamitan ng AI.

"Puwedeng artificial intelligence na lang iyan. This will also reduce the opportunities for corruption dahil po kung e-government services ang ka-transaction niya po ay computer. Hindi po hihingi ang computer ng pampadulas para bumilis ang mga papeles,” ani Uy.

“It will process it the way it was programed to process," dagdag pa ng DICT chief.

Bukod dito pangunahing tututukan ng departamento ang pagpapabuti ng internet connectivity sa bansa.

Ayon kay Uy na ipagpapatuloy ng ahensiya ang free wifi project sa bansa, na nauna nang nailatag sa mga tanggapan ng pamahalaan.

Giit ni Uy, may mga kailangan lang ayusin dahil karamihan ay naipamahagi na ang hardware na gagamitin para dito pero wala pa ring connectivity.

”Pinag-aaralan pa po natin 'yung timeline. First day in office ko po today. We have to sit down and work kung ano pong mga status ngayon sa mga proyektong ito,” ani Uy.

Ikinatuwa naman niya ang balak ng Starlink company ni Elon Musk na magtayo ng satellite internet connectivity sa bansa lalo’t mainam ito sa mga lugar na hindi maaabot ng cable internet.

KAUGNAY NA ULAT