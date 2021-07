Mga negosyo sa Tagaytay at Alfonso, Cavite tumamlay dahil sa Taal eruption

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Kahit hindi matindi ang pagsabog ng Bulkang Taal noong Huwebes, ramdam na ng mga negosyante sa Tagaytay at Alfonso, Cavite ang epekto nito sa kanilang kabuhayan.

Nagsisimula pa lang makabawi si Marlita Rotairo sa kanyang negosyong pagbebenta ng mga prutas sa Alfonso pero nag-aalala na naman sya sa panibagong hamon sa kanilang maliit na pinagkakakitaan.

Kung dati ay nababawi nya ang P12,000 na puhunan sa loob ng 2 araw, ngayon daw, ni piso ay wala pa siyang benta sa maghapon matapos mag-alboroto ang Taal.

"Katulad po ngayon nakapamili kami ng marami-rami kasi magsa-Sabado eh wala naman pong tao. Masasayang po, mabubulukan kami kaya napakahirap po talaga," hinaing niya.

Ang mawalan na naman ng hanapbuhay ang pinangangambahan ni Enyega dela Cruz na nagtatrabaho sa isang restaurant sa Tagaytay City.

Lunch time na pero 2 pa lang ang customer nila simula umaga.

"Mahirap po kasi mawawalan na naman kami ng trabaho, istambay na naman po kami sa bahay," aniya.

Sapul din ng pagputok ng Taal ang mga hotel sa Tagaytay City na halos kababangon pa lang mula sa pagkakalugi simula pa nang unang pumutok ang bulkan noong Enero 2020 hanggang sa magkapandemya.

Bagama't hindi naman ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Tagaytay ang pamamasyal ngayon sa lungsod at mga katabing-bayan, hindi maiwasang tumamlay ang negosyo dahil sa volcanic eruption.

Excited pa naman sana si Jeysser Pascual dahil halos tuwing weekend ay fully-booked na ang kanilang hotel.

"Medyo nag-alarm na naman itong bulkan so may mga guest kami na nag-cancel this weekend."

Dahil sa pagsubok na ito, food deliveries muli ang pansamantalang solusyon ng hotel at restaurant owners kung sakaling tumindi pa ang pag-alboroto ng bulkan.

Kung sakali man daw na lumala ang sitwasyon ng Taal, nakahanda ang lokal ng pamahalaan ng mga bayan na maaapektuhan nito.

Pero sa ngayon, business as usual sa Tagaytay at sa tourist destinations na malayo sa 7-kilometer radius ng bulkan.

Huwebes nang magkaroon ng "magmatic intrusion" ang Taal Volcano sa crater nito, na maaaring mauwi sa pagputok, ayon sa Phivolcs, dahilan para itaas ang alerto dito sa level 3.

—Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News