Mga walang trabaho noong Mayo nabawasan kasabay ng pagluluwag sa 'NCR Plus'

Nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho noong Mayo kasabay ng pagluluwag ng mga lockdown sa National Capital Region (NCR) Plus, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Ayon sa PSA, nasa 7.7 porsiyento ang unemployment rate ng bansa noong Mayo.

Ibig sabihin, nasa 3.73 milyon mula sa nakalipas na nairehistrong 4.14 milyon ang bilang ng mga unemployed o walang trabaho.

Nasa 12.3 porsiyento naman ang underemployed - o iyong may trabaho na hindi tugma sa kinuhang kurso - mula sa 17.2 porsiyento noong Abril. Ang underemployment rate noong Mayo ang pinakamababa mula Enero 2021.

Mayo 15 nitong taon nang ilagay sa general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions ang NCR Plus Bubble (NCR, Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan) - matapos ang ilang linggong modified enhanced at enhanced community quarantine.

Mas maliit man ang unemployment rate kumpara noong Abril, sinabi ni Civil Registrar General Dennis Mapa na mataas pa rin ito.

"Sa monthly and quarterly data sa unemployment rate ito ang 16th highest at 7.7 percent - hindi pa natin matatawag na mababa siya," ani Mapa.

Ayon sa ekonomista na si Michael L. Ricafort, maaaring dumami pa ang bilang ng mga may trabaho sa mga susunod na buwan dahil inaasahang maghahabol pa sa government construction projects bago ang election ban nito sa 2022.

"Unemployment could again ease to 6 percent-7 percent levels in the coming months of 2021 as well as into 2022, in view of the elections, the preparations for which would entail increased government spending especially on infrastructure in the remaining months of 2021 until shortly before the May 2022 elections," ani Ricafort, chief economist ng RCBC Treasury Group.

Umaasa naman ang economic managers ng gobyerno na babawi ang employment rate at ekonomiya sa harap ng pag-arangkada ng pagbabakuna sa A4 at A5 priority groups.

Bago matapos ang Hunyo, umaabot na umano sa mahigit 800,000 ang mga manggagawang nakatanggap na ng first dose.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News