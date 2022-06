Tumaas ang presyo ng ilang imported na produkto sa Divisoria, Maynila bunsod umano ng pagsirit ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso.

Kasama umano rito ang tela, na tumaas nang P10 kada yarda. Karamihan kasi sa mga ito'y galing pa ng China, Korea at Taiwan.

Halos lingguhan din ang price increase ng produkto, ayon sa mga nagtitinda.

"Kita namin dati P12, P10. Ngayon, P5 to P3 na lang. Wala na. Tapos mga bills natin, tumaas rin," daing ng tinderang si Mary Ann Lim.

Bukod sa tela, tumaas din pati presyo ng ilang sapatos at bags.

May mga local product pa rin naman umano na hindi tumaas ang presyo at may ilang produkto na lumang stocks pa kaya wala pang galaw ang presyo.

Pero kapag dumating na ang bagong shipment, posibleng magtaas na rin umano ng presyo ang mga tindera.

"Pataas nang pataas, hindi na nababago. Araw-araw na lang ganoon na lang," sabi ng tindera na si Rosario Ulatan.

Hindi lang importer ang apektado.

Ayon sa Philippine Exporters Confederation Inc., pabor sa kanila ang paghina ng piso pero ang shipping cost at ibang materyales ay dolyar din ang bayaran kaya halos wala ring epekto.

Umabot na sa P55 ang palitan ng piso kontra dolyar, ang pinakamahinang lebel ng piso sa loob ng halos 17 taon.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), inaasahan talaga ang paglobo ng presyo pero malakas pa naman ang ekonomiya ng Pilipinas.

Inaasahan na rin ng BSP na aakyat ang inflation rate sa 5.7 hanggang 6.5 porsiyento, pinakamataas sa loob ng higit 3 taon.

Ito'y dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, kuryente, ilang pagkain at pagihna ng piso.

Tiniyak naman ng BSP na patuloy nilang binabantayan ang paglobo ng mga presyo sa bansa.

— Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News