Mga namamasyal sa Intramuros, Maynila noong Black Saturday, Abril 16, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Umakyat ang bilang ng domestic tourism trips noong 2021 kompara noong sinundan na taon, hudyat ng unti-unting pagsigla ng industriyang pinadapa ng COVID-19 pandemic.

Ayon sa datos ng Department of Tourism (DOT), tumaas ang bilang ng domestic tourism trips nang halos 40 porsiyento noong 2021 — kasabay ng pagluluwag ng mga COVID-19 lockdown — kompara noong 2020 na unang taon ng pandemya.

Nakapagtala ang ahensiya ng 37,279,282 trips noong 2021 habang 26,982,233 trips lang noong 2020.

National Capital Region ang numero unong overnight destination para sa local tourists, na sinundan ng mga karatig-rehiyon na Calabarzon at Central Luzon.

Ayon sa DOT, bumaba naman nang halos 89 porsiyento ang foreign arrivals sa 2021 dahil hindi pa ganoon kabukas ang border ng Pilipinas at mahigpit pa ang pagpapapasok.

United States ang top market sa 2021, na sinundan ng Japan, China, India at Canada. Bumagsak sa top 6 ang dating top market na Soth Korea.

Umaasa ang DOT na mas magandang numero ang makikita ngayong taon, lalo't wala na masyadong requirements para sa international traveler.

Ayon kay incoming Tourism Secretary Christina Garcia-Frasco, nasa gitna ng transition ngayon ang pamunuan ng ahensya.

Ipinauubaya niya kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang magiging direksiyon ng bansa sa turismo, kabilang ang health protocols sa pagbiyahe.

"I do not wish to question the policies of the national government nor do I wish to impose on the wisdom of the incoming administration, and I defer to the wisdom of both the current and the incoming administration as far as the maintenance or liberalization of health protocols is concerned," ani Frasco.

"I only wish to bring to the attention of the necessary decision makers, the necessity of balancing life and livelihood and examining closely the health and safety protocols that will serve best the preservation of not just life but also the economy," dagdag niya.

May higit 4 na milyong manggagawa sa industriya ng turismo sa Pilipinas.

Kabilang dito ang kutsero ng kalesa sa Intramuros, Maynila na si Cyrill John Sunga, na masaya sa muling pagsigla ng kanilang sektor dahil kahit papaano'y nakakabawi sila sa harap na rin ng tumataas na presyo ng mga bilihin.

"Noong araw kasi, noong walang pandemic, hayahay. Makakaipon ka, mabibili mo gusto mo. Kaso talaga[ng noong] dumating ['yong] pandemic, kundo nawala lahat," ani Sunga.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News