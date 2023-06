Watch more News on iWantTFC

Makararanas ng 13-oras na water interruption ang mga siyudad ng Las Piñas, Bacoor, at Imus simula ngayong Miyerkoles, Hunyo 28, ayon sa Maynilad.

Mawawalan ng suplay ng tubig ang mga naturang lugar mula alas-5 ng hapon hanggang alas-6 ng umaga araw-araw hanggang Agosto 8 para umano magbigay daan sa isinasagawang maintenance sa Putatan Water Treatment Plant sa Muntinlupa.

"Lower po kasi ang production ng Putatan Treatment Plant right now dahil pinapalitan natin 'yung water filtration membrane," ayon kay Maynilad spokesperson Jennifer Rufo sa TeleRadyo.

Ang mga water filtration membranes ang ginagamit na pangunahing filtration process ng Putatan Treatment Plant para linisin ang tubig na nagmumula sa Laguna Lake, ayon kay Rufo.

Maaaring umanong makita ang mga apektadong lugar sa kanilang opisyal na social media accounts sakaling mayroon silang ilabas na abiso ukol sa water interruption.

Nang tanungin kung may magbabago ba sa bill ng mga apektadong konsyumer, sinabi ng opisyal na magdedepende pa rin ito sa pagkonsumo ng mga customer.

"Ang sisingilin lang naman po ay kung ano 'yung volume na pumasok sa kanilang tahanan na nameasure ng kani-kanilang metro... essentially, mag-iipon din sila para sa mga oras na kakailanganin nila ng tubig kaya baka pwede ring hindi magbago yung [bill] nila," ani Rufo.

Mayroon naman umanong nakahandang mga water tanker sa mga naturang lugar ngunit nag-abiso pa rin ang Maynilad na mag-ipon na lang ng tubig dahil ide-deploy lamang umano ang mga tanker kung kinakailangan.

"May ready tayong mobile tankers... we can deploy these as needed... predictable naman 'yung oras ng pagdating at pagkawala ng suplay ng tubig at ina-advise po natin ang publiko na paghandaan na po ito para hindi na sila umasa sa suplay ng deliveries ng ating tankers," ayon sa opisyal.

Aniya, mayroong 14 racks ng water filtration membrane ang naturang planta at tatlo rito ang nakatakdang palitan sa isasagawang maintenance.

"We will replace three of the 14 racks tapos magbibigay na lang po kami ng bagong abiso kung ano 'yung magiging bagong scheme [sa susunod na service interruption]," ani Rufo.

Dagdag pa ng opisyal, kaya matagal ang water service interruption sa mga nasabing lugar ay dahil inaabot ng dalawang linggo ang pagtanggal at pag-mount ng isang bagong filter.

"Four years pa lang ang tanda ng ating filtration membrane... pwede pa dapat siya dahil ang lifespan ng ganiyang rack ay 5-7 years pero dahil medyo matindi ang quality ng tubig sa Laguna Lake, papalitan na natin siya," aniya.

Plano rin umano ng Maynilad na matapos na ang naturang pagpapalit sa filters bago matapos ang taon dahil pinaghahandaan na rin nila ang amihan season.

"Tuwing dumadating 'yung amihan season, nagiging highly turbid 'yung tubig sa Laguna Lake... so pagdating nito, mas kaya na ng ating planta to maintain its production," ayon sa opisyal.

