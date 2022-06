Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin – partikular na ng langis – sa merkado, dumarami na rin umano ang namimili ng mga bisikleta, tradisyunal man o electric.

Tinalakay sa programang "Bida Konsumer" kung alin ba sa mga dalawang bisikleta ang mas akma para sa iyo.

Ayon kay Arra Pineda ng E-bike and E-scooter Superstore PH, maituturing na magandang investment ang e-bike kahit na mas mataas ang kailangang ilabas na pera para rito.

Aabot sa P16,000 ang starting price ng isang e-bike, pero aniya, "low maintenance" ito at malaki ang maititipid nito sa kuryente, at enerhiya.

"Simula around 5 yeas na ako gumagamit hindi ako halos nagko-commute, puwera na lang kung lalabas ng Manila," ani Pineda.

Ang mga tradisyunal na bisikleta, nagsisimula ang presyo sa P4,000 at

aabot naman ng hanggang P200,000 ang mga bisikleta na kinokolekta ng mga enthusiast.

Kung tatanungin naman si Maricel Cinco na may-ari ng LJ Bikes, mas "healthy" ang mga de-pedal.

"Ang advantage si bike bukod sa healthy lifestyle so siyempe katulad ngayon sobrang mahal ng gasolina at napansin ko po ngayn ang bumibili ng bike ang may mga sasakyan at motor. Ang nagiging reason po nila is para po daw let's say malapit ang pupuntahan. Hindi lang ang car nila ang ginagamit sa sobrang mahal," ani Cinco.