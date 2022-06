MAYNILA - Nagbabadya ang muling taas-presyo sa diesel at kerosene sa ika-4 na sunod na linggo, ayon sa mga taga-industriya.

May bawas-presyo naman na aasahan sa gasolina.

Paliwanag ng Department of Energy (DOE), mas mataas ang demand ng diesel kaya hindi pa rin humuhupa ang presyo nito.

"Magkaiba galaw -- gasolina bumaba diesel tumaas magkaiba [yung] merkado at demand mas mataas pangangailangan ng diesel may tightness sa supply including sa commercial," ani Rodela Romero, assistant director ng Department of Energy.

Pero aminado ang ahensiya na na kahit bumababa ang presyo ng imported gasoline, maaari itong kainin ng tinatawag na premium, paghina ng piso kontra dolyar, at iba pang patong sa pag-angkat ng petrolyo.

"Kung sa ngayong maliit pa lang adjustmemt may posibilidad adjustment tumaas pa increase dahil sa premium at sa pagbili freight biofuels... Wala tayong control dun," ani Romero.

Batay sa unang apat na araw ng trading sa World Market, nasa P0.80 pa rin ang taas sa diesel, at P0.16 sa kerosene.

Nasa P0.22 lang ang rollback sa gasolina.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News