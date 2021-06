Baboy na lokal mabenta na muli dahil sa pagbaba ng presyo

MAYNILA — Masagana na ulit ang benta ng sariwang lokal na karneng baboy sa mga pamilihan sa Metro Manila magmula nang bumaba ang presyo nito, na dati ay pumapalo pa sa P400 kada kilo.

Ayon kay Marylin Lazo, tindera sa Commonwealth Market, pansamantala niyang itinigil ang pagtitinda ng sariwang karne dati pero ngayon ay balak na niyang humango ulit mula sa local producers. Matumal na rin daw ang benta niya ng imported na karne.

Sa ngayon nasa P310 hanggang P320 ang kada kilo ng sariwang kasim at P330 hanggang P340 kada kilo naman ang sariwang liempo.

Sa frozen o imported, nasa P240 hanggang P260 kada kilo ang kasim at P290 hanggang P300 naman ang liempo.

Paliwanag ni Pork Producers Federation of the Philippines chairman Nicanor Briones, may mga nagre-repopulate o sumusubok na kasing mag-alaga ulit ng baboy lalo na sa mga green zones o lugar na hindi tinamaan ng African swine fever.

"Yung supply ng baboy gumanda-ganda na kasi yung mga nasa green zone lalo sa Visayas, Mindanao, definitely nag-repopulate yang mga yan dahil maganda ang presyo so nakadagdag yan ng supply," ani Briones.

Sabi naman ng Department of Agriculture, hindi naman mahihirapan na i-dispose o ibenta ang imported dahil nasa cold storage naman ang mga ito.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News