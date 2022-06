Inaprubahan ngayong Huwebes ng National Wages and Productivity Commission (NWPC) ang P1,000 dagdag sa buwanang sahod ng mga household worker o kasambahay sa National Capital Region (NCR).

Kapag nailathala agad sa pahayagan, bibilang lang ng 15 araw bago maging epektibo ang P6,000 monthly wage ng mga kasambahay sa Kamaynilaan.

Bago nito, maraming rehiyon na ang naunang nagtaas ng sahod maliban sa Zamboanga na nakatakda sa Hunyo 15, Eastern Visayas sa Hunyo 27 at Caraga sa Hunyo 30.

Calabarzon at Soccsksargen na lang ang walang wage hike para sa mga kasambahay pero inaasahan na umano ito ano mang araw.

"Sa Region 4A (Calabarzon), mayroon na silang deliberation... Similaryly with that of Region 12 (Soccsksargen), we hope they can submit to the NWPC within the week or early next week," ani Rolly Francia, direktor ng Department of Labor and Employment Information and Public Service.

Labing-anim na rehiyon lang ang hawak ng NWPC dahil may sariling sistema ng pagtatakda ng sahod ang Bangsamoro region.

Nagpaalala naman ang mga opisyal sa mga employer na P10,000 hanggang P40,000 ang multa sa mga hindi magbibigay ng tamang pasahod at iba pang paglabag sa mga probisyon ng Kasambahay Law.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News