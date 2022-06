Nag-inspeksiyon sa mga gasolinahan sa Cebu City ang ilang opisyal ng city hall sa gitna ng mataas na presyo ng krudo, Hunyo 22, 2022. Larawan mula sa Cebu City PIO

Dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, naglibot ang mga kawani ng Cebu city hall upang masigurado na tama ang pagbebenta nito sa mga gasolinahan.

Sa paglilibot, may 4 na gasolinahan na nakita nilang may paglabag sa mga panuntunan gaya ng hindi maayos ang pag-calibrate ng pump, ayon sa Public Information Office ng lungsod.

“Nakita din sa team na may dalawang nozzle na kailangang ayusin, may dalawa ding hindi nagagamit dahil sa sirang sensor,” ani Perly Butraygo ng City Treasurer’s Office nitong Miyerkoles

Mayroon ding nakita na iba ang nakalagay sa business permit at hindi gasolinahan ang idineklara. Binigyan sila ng notice to comply sa loob ng 5 araw at pinagbabayad ng multa sa loob ng 6 na taon.

Pinag-aaralan na din ngayon ng Cebu City ang patuloy na pagbibigay ng mga cash card para sa mga tsuper.

—ulat ni Annie Perez

IBA PANG ULAT

Watch more News on iWantTFC