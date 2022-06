Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nakatakda nang ipahinto ang "Libreng Sakay" program ng gobyerno sa buong bansa, pagdating ng Hulyo.

Hanggang katapusan na lang ng Hunyo ang "Libreng Sakay" sa buong bansa maliban sa EDSA busway, na sa Hulyo sisimulan. Ang dahilan, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ubos na ang P7 bilyong budget nito.

“Malaki talaga ang naitulong ng libreng sakay pero as much as we want to continue with the program na aabot pa sana hanggang December because of number of participants na sumali rin sa atin kaya nagkaroon ng exhaustion of funds in the sense na hindi na kayang isustain hanggang December," ani LTFRB Executive Director Ma. Kristina Cassion.

Nag-umpisa ang programa noong Abril at inaasahan sanang aabot pa hanggang sa susunod na administrasyon, pero dahil sa dami ng sumaling mga grupo ng transport, hanggang katapusan na lang ang kinaya ng budget.

Sa katunayan, nitong Biyernes, 118 na ruta o 80 porsiyento na ang natapos ang libreng sakay.

Bukod sa kawalan ng libreng sakay, nahaharap pa sa kaliwa't kanang hiling ng taas-pasahe ng mga pasahero.

Dahil dito, nahaharap na ang ahensiya sa matinding desisyon sa susunod na linggo kung paano titimbangin ang sitwasyon ng pasahero na mawawalan ng libreng sakay at ang problema ng mga pampublikong sasakyan na hirap na sa pagpasada.

Dumaraing dito ang ilang rider na tumigil na sa programa. Anila, dama nila ang epekto lalo't tumaas pa nitong mga nakaraang buwan ang presyo ng gasolina.

“Matagal yung pila namin yung hahanapin pa namin kikitain namin sobrang mahal pa naman diesel ngayon pag libreng sakay fixed pa pamasahe namin… tulad ngayon halos wala na maiuwi sobrang hirap ng taas ng diesel," ani e-jeep driver na si Elmer Dela Paz.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News