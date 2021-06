Presyo ng petrolyo tataas sa Hunyo 22

A gasoline station employee attends to motorists as they gas up at a refueling station in Quezon City on July 20, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Muling magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, Hunyo 22, ayon sa mga kompanya ng langis.

Ayon sa Shell at Seaoil, tataasan nila nang P0.75 ang presyo ng kada litro ng gasolina at P0.70 sa kada litro ng diesel at kerosene.

Inaantabayanan pa ang abiso ng ibang kompanya.

