Gasoline, kerosene, diesel rollback set for June 20

MANILA — Petroleum firms said on Monday they would implement a price rollback on gasoline, kerosene and diesel.

The following adjustments will take effect on June 20:

PILIPINAS SHELL

- Gasoline P0.35 per liter rollback

- Kerosene P0.30 per liter rollback

- Diesel P0.10 per liter rollback

PETRO GAZZ

- Diesel P0.10 per liter rollback

- Gasoline P0.35 per liter rollback

SEAOIL

- Gasoline P0.35 per liter rollback

- Diesel P0.10 per liter rollback

- Kerosene P0.30 per liter rollback

CLEANFUEL

- Gasoline P0.35 per liter rollback

- Diesel P0.10 per liter rollback