Mga pasahero, hati sa panukalang dagdag-pasahe sa taxi

Kung tatanungin ang ilang pasahero ng taxi, may mga sang-ayon at may tutol sa hirit ng taxi operators group na padagdagan ng P20 ang singil sa taxi bilang tugon sa tumataas na presyo ng petrolyo.

Sa pagtanong ng ABS-CBN News noong Sabado, aminado ang ilan, lalo na ang mga pamilyang walang sariling kotse, na sa taxi lang sila umaasa para makabiyahe at dagdag-perwisyo kung may dagdag-singil.

“Minsan lang kami lumabas pero talagang taxi kapag walang sasakyan. Mahirap walang service ‘pag may bata,” sabi ni Liza Bonafe, na kasama ang pamilya na namasyal sa Quezon Memorial Circle.

“Sa ngayon, sana huwag muna. Kasi siyempre sabay-sabay na ‘yong pagtaas, tapos sasabayan pa ng presyo ng pamasahe sa taxi. Eh di lalo kaming ‘di makakaahon niyan. Madalang na nga lumabas tapos mahal pa pamasahe.

Taxi rider Jen Reynoso, meanwhile, believes taxi drivers also deserve a fare hike as do other transport sectors at this time.



“Mabigat, mabigat para sa aming mga customer, kasi napakahirap ng buhay ngayon,” sabi naman ni Aiza Baniaga.

Pero pabor si Jen Reynoso sa taas-pasahe dahil sa lagay ng mga tsuper.

“Okay naman, kasi lahat naman po tayo nangangailangan. Lahat din tumataas ngayon. Kung nagtataas na nga ‘yong jeep, siyempre ‘yong mga taxi driver din, nangangailangan din sila,” sabi niya.

“Naiintindihan naman po namin, so sana lahat, mag-unawaan.”

Gumagawa na lang ng paraan ang mga taxi driver para matipid ang gamit ng gasolina sa harap ng muling pagtaas ng presyo sa gasolinahan.

Tinatayang aabot ng halos P3 kada litro ang dagdag sa preso ng langis sa Martes.

Imbes na nag-iikot, tumatambay na lang sa labasan ng mga namamasyal ang taxi driver na si Procopio Ortega Jr. at nag-aabang ng pasahero.

“Kasi ‘pag ikot kami nang ikot nauubos ‘yong gasolina namin. Eh wala namang pasahero ngayon, lalo na Sabado, ang hirap ng biyahe,” sabi niya.

“Malaking impact din sa amin ‘yong mga libreng sakay ngayon. Kaya kaming mga taxi, tiyaga na lang talaga. Sana nga bumaba ang produkto ng petrolyo para makaginhawa kami kahit papaano.”

Kailangan ding magbuno ng P4,000 sa 24 oras na pagbibiyahe ang kapwa driver na si Marlon Mangilit.

Gumagastos pa kasi siya ng lagpas P2,000 para magkarga ng gasolina. Bukod pa rito ang boundary na P1,000, pang-kain at iuuwing kita sa pamilya.

Kaya sabi niya, nakikiusap na rin siya sa mga sinasakay para sa “konsiderasyon” lalo kung matindi ang traffic.

“Depende po kapag sasakay tatanungin muna namin kung saan sila hahatid, ganun. Kung malayo po ang lugar, pagsakay, konsiderasyon lang hihingin namin, kahit pang-gas lang pabalik. Mahirap kasi na babalik kami, wala kaming sakay, talong-talo kami roon,” sabi ni Mangilit.

“May mga pasahero naman na okay, ‘di na kinukuha ang sukli. Kahit papaano nakakadagdag sa kita namin.”

Pabor ang mga tsuper sa hiling ng Philippine National Taxi Operators Association (PNTOA) ng pagbigyan na ang P20 dagdag-singil sa flag-down rate.

Sinabi ni PNTOA president Bong Suntay sa ABS-CBN News noong Biyernes na madali lang ipatupad ang provisional na increase na ito kung sakali.

Kasalukuyang nasa P40 ang flag-down rate o panimulang halaga sa metro ng mga taxi.

“Ang problema sa taxi, kina-calibrate mo yung metro eh. Hindi naman parang jeep yan na fare matrix lang na pinapalitan, ganun din sa bus, fare matrix lang ang pinapalitan. Kami may calibration ng metro,” ani Suntay sa isang phone interview.

“Sabi ko, ang win-win diyan, hingi tayo ng provisional fare increase na meter plus 20. That way, hindi kailangan ng calibration ng metro. That way, hindi rin masyadong masasaktan ang mananakay dahil bente pesos lang ang dinagdag. Para ka lang nag-tip sa driver, and makakatulong sa kita ng driver.”

Wala pang tugon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa panibagong hirit na taas-pasahe.

Limang taon na mula nang huling nagtaas ng taxi fare nang P10 noong 2017.

Binigyan na ng LTFRB ng P1 provisional increase ang pamasahe sa mga jeep noong simula ng Hunyo, pero kulang pa ito para sa mga tsuper at transport groups.

—May ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News