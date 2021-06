Processed meat products at local pork, may inaasahang taas-presyo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na tataas ang presyo ng mga processed meat ayon sa grupo ng meat processors, habang may taas-presyo ring inaasahan sa lokal na baboy sa mga susunod na linggo ayon sa isang agricultural group.

Ayon sa Philippine Association of Meat Processors Inc., magpapatuloy ito sa mga produktong hindi kasama sa basic necessities and prime commodities na kailangang aprubahan ng Department of Trade and Industry.

"Before the year ends I think we can still see some more increases coming up,” ani PAMPI VP Jerome Ong.

Ayon sa PAMPI, patuloy pa rin kasing tumataas ang presyo ng mechanically deboned meat (MDM) dahil sa shortage.

Ang MDM ang pangunahing sangkap sa maraming processed meat.

Ang epekto, mas mababa ang imported na MDM sa unang limang buwan ngayong taon kumpara sa kaparehong mga buwan noong 2020.

May mabili man na MDM, mas mahal na raw ang presyo nito. Nagtaas din umano ang presyo ng iba pang raw materials gaya ng lata at packaging.

“Because of the DTI regulatory process and also because of the national state of emergency, merong umiiral na prize freeze for 60 days. If we need to increase by 5 pesos pero di kami makapag-taas imagine the losses we have to incur,” ani Ong.

Kapag nagpatuloy ito, ayon sa PAMPI, posibleng mawala ang mga produktong ito sa mga pamilihan.

Ayon sa DTI, pinag-aaralan na nilang aprubahan ang mga hiling na price increase ng mga meat processor bago matapos ang 2021.

“The instruction of Secretary Lopez is to limit to 5 percent ang movement kung magmo-move man but siyempre there are products na ang 5 percent will be maybe 5 or 20 centavos kasi may mga products din naman na talagang mababa ang presyo pero we’ll see kung paano sila mag-aadjust,” ani DTI Undersecretary Ruth Castelo.

Nag-abiso naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura na muling magkakaroon ng hanggang P50 na taas-presyo ang kada kilo ng lokal na baboy at P30 naman para sa manok sa susunod na linggo dahil sa pagmahal ng presyo ng production cost kagaya ng soya, krudo, at mais.

Nanawagan naman ang SINAG sa DA na ibaba ang taripa sa krudo at magbigay ng subsidiya para sa mga magsasaka ng mais na isa sa pangunahing sangkap sa mga kinakain ng baboy.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News