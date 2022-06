Suspensiyon ng excise tax kapag nag-$80/barrel ang petrolyo isusulong

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Isusulong sa susunod na Kongreso ang suspensiyon ng excise tax sa petrolyo kapag sumobra na sa $80 ang kada barrel ng krudo.

Sa harap ito ng namumuro pang panibagong oil price hike sa susunod na linggo.

Ayon kay House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, isusulong niya na awtomatikong tanggalin ang excise tax oras na sumobra sa $80 kada barrel ang presyo ng Dubai crude. Sa kasalukuyan, lagpas $110 kada barrel na ito.

"Pag 'yan bumagsak ng 40 [US dollars], dagdagan mo ng excise tax para may naiipon tayo. Pero ngayong lagpas $100 wag mo munang lagyan ng excise tax kasi sa pananaw ko 'yun ang klasikong countervailing or countercyclical na mga mekanismo para hindi tayo aasa sa isang DSWD, sa isang DBM na ayaw mag-release ng pera o DOF na ayaw mag-certify na may pera, so hindi ka dedepende sa Landbank na maraming dahilan bago mag-release," ani Salceda.

Pareho nang tumaas ang presyo ng imported diesel at gasolina sa unang dalawang araw ng trading, kaya namumuro ang panibagong dagdag-presyo sa langis kung magtutuloy ang trend hanggang Biyernes.

Para sa IBON Foundation, dapat matagal nang tinanggal ang excise tax na nagpapahirap sa transport sector at middle class.

Tiba-tiba rin daw ang gobyerno dahil nasa P50 milyon kada araw ang kabig nila sa value added tax (VAT) ng produktong petrolyo.

"Ang nakakalungkot du'n sinasamantala ng gobyerno ang pangangailangan sa produktong petrolyo para palobohin ang kita sa panahon ng kagipitan...Kung gusto nila makatulong, sobrang laking bagay na makontrol nila ang presyo ng petrolyo," ani Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News