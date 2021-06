‘Gagawing tocino’: Pork vendors para-paraan para sa matumal na benta

MAYNILA - Bahagyang bumaba ang presyo ng mga sariwang karneng baboy kumpara noong nakaraang linggo sa Mega Q Mart.

Ang dating P360 na kada kilo ng kasim, P340 na lang ngayon.

Ang dati namang P380 na kada kilo ng liempo, nasa P360 hanggang P370 ngayon. Pero hindi pa rin ito sapat para lumakas ang benta, ayon sa mga nagtitinda.

Katunayan, kung dati ay nakakabenta sila ng 4 baboy sa kalahating araw, ngayon ay hindi pa raw nauubos ang isang baboy kahit maghapon na sila sa palengke.

Dahil dito, may ilang paraan silang ginagawa mabenta lang ito.

"Ginagawa naming longganisa. Ginagawa naming tocino tapos nag-o-online selling na lang kami, inuuwi ko, minsan may umo-order ng tocino o longganisa sa bahay," ayon sa pork vendor na si Elizabeth Espino.

Ang ilan naman, bumabawi na lang sa pagbenta ng imported na karne. Hindi hamak na mas mura kasi ito kaya marami ang tumatangkilik.

Iyon nga lang, iilan pa rin ang may freezer na requirement ng National Meat Inspection Service.

"Meron pa rin akong sariwa pero nagdagdag lang ako ng frozen. Nakaka-limang box din maghapon. Pambawi siya kasi ano kasi 'yung sariwa, konti konti lang, di kagaya dati," ayon sa tinderang si Lolita Asebron.

Umabot sa mahigit 215,000 metric tons ang dumating na karneng baboy sa bansa sa unang buwan ng 2021. Halos triple ito mula noong Enero hanggang Mayo ng 2020 na may 87,519 metric tons lang.

Ayon sa Philippine Association of Meat Importers and Traders Association, nadagdagan ng inaangkat ang importers dahil sa kakulangan ng lokal na suplay ng baboy sa bansa na epekto ng African swine fever.

"Meat processors consider this a welcome development as it helps us manage our costs and minimize price adjustments. Please note that global pork prices remain high so the lower import duties mitigate the impact. But the ultimate victor here is the Filipino consumer who now has access to more affordable pork," ayon sa kanila sa isang pahayag.

Ayon naman sa Philippine Association of Meat Processors Inc., epekto ito ng utos na nagbababa sa taripa ng mga imported na karneng baboy.

Makakatulong umano ito para mas makontrol ang kanilang mga gastos.

Pero pakiusap ng mga importer sa DA na huwag nang magsagawa ng sampling o pag-test sa mga dumadating na karne para malaman kung may sakit ito o wala.

"Kasi lahat naman ng imported natin, galing na rin sa pagsusuri ng exporting country. Kumbaga double-checking lang tayo, random checking lang, pwede na 'yon," ani Meat Importers and Trade Association President Jess Cham.

Pero ayon sa Bureau of Animal Industry, kailangan pa rin ito lalo na sa mga galing sa high risk countries.

Umaasa ang DA na mahila pababa ang presyo ng sariwang karne at tiniyak na pansamantala lamang ito habang hindi pa sapat ang supply sa bansa.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News