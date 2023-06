Power interconnection sa Mindoro, sinisimulan na: NGCP

MANILA — Sinisimulan na ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) ang proseso ng power interconnection sa Mindoro province.

Ito ay matapos maaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang kanilang aplikasyon para maikonekta ito sa mga pasilidad ng NGCP, ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza.

"Gusto namin ikonekta, 2011 pa lang, nag-apply na kami sa ERC para makonekta, bakit? Kasi kailangan namin diyan dumaan sa Mindoro for our plans papunta sa Palawan and also sa Panay eventually, kasi gusto namin may looping," ani Alabanza.

"Unfortunately, hindi siya naaksyunan, iyang application na iyan. What we did, in 2021, ibang-iba na yung landscape ng Batangas, ibang-iba na yung landscape ng Luzon, we had to withdraw the application and re-apply kasi nagbago na yung profile, the demand, the supply, nagbago na," dagdag niya.

"We re-applied that in 2021, it was fortunately approved last January 2023, The resolution of the ERC was dated earlier, November 2022 pero natanggap namin yung approval February 2023. Kasalukuyang pinu-pursue na iyan, nag-uumpisa na kami sa interconnection."

Gayunman, aabutin umano ng ilang taon bago maisakatuparan ang inter-connection sa Mindoro na ngayon ay sineserbisyuhan ng power utilities group ng National Power Corporation o Napocor.

"It was just approved February 2023 so there's a submarine cable, may overhead lines pa iyan so kailangan din ma-develop 'yung facilities sa loob ng Mindoro island itself, so hindi ko pa masabi kung kailan," sabi ni Alabanza.

"I don't have the estimated time of completion with me right now pero definitelty it is going to take a couple of years and hopefully with the support of the government sana mabilis lang iyong proseso ng permits namin at requirements saka iyong pagkuha namin ng right of way para mabilis ang pag-implement ng proyekto," dagdag niya.

