MAYNILA - Naging mas mabenta sa publiko ngayon ang mga scooter at e-bike dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo.

Ang nursing attendant na si Cristina Cayetano na dating namamasahe pa papasok sa trabaho sa isang ospital sa Quezon City, nagdesisyong mag-e-bike na rin para mas makatipid.

"Minsan P100, pag Blumentritt P150...Pag diyan lang sa Mayon P100. Ngayong nakakatipid po. Malaking bagay po, pag hindi namamasahe kasi P40 po yung tricycle...dito sobrang tipid po talaga," sabi ni Cayetano.

Handa naman aniya siyang sumunod sakaling obligahin na rin na irehistro ang kanyang e-bike basta't papayagan na ring dumaan sa EDSA.

"Eh kung pwede nang magbiyahe sa EDSA bakit hindi," ani Cayetano.

Malaking bagay din para sa 52-anyos na si Modesto de Mesa ang e-bike lalo't mayroon siyang iniindang karamdaman.

Pinag-ipunan pa aniya niya ang P35,000 para makabili nito bilang service.

"May kapansanan paa ko sir, nahirapan akong lumakad," sabi ni de Mesa.

At dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, lalong naging mabenta ang e-bikes at e-scooters sa ilang tindahan sa Banawe, Quezon City.

Kuwento ni Shane Armari Lagonoy, may-ari ng Pro-Scooter Shop, biglang lumakas ang benta nila lalo na noong kasagsagan ng pandemiya.

"Since pandemic nag-boom and electric bikes, dahil lalo noong pandemic nawala ang public transpo so ang mga tao naghanap ng alternative transportation," sabi ni Lagonoy

Pinakamurang e-bike sa shop nila ay nasa P28,000 at mayroon ding inaabot ng P200,000 ang presyo.

Inabutan ng ABS-CBN News sa shop si Elizabeth Pacible na binalikan ang kanyang ipina-repair na e-bike.

Kuwento niya, ang amo niya sa pinapasukang wellness spa ang bumili ng kanyang e-bike para may service papasok sa trabaho.

Taga-Makati si Elizabeth at pumapasok sa Eastwood sa Quezon City.

"Malaking bagay talaga yung e-bike sakin, saka hindi na ako namomroblema sa pamasahe. Malaki na rin natipid ko po, kahit paano may natitira na sa akin," kuwento ni Pacible.

Bukod sa natitipid na budget, mas kontrolado aniya niya ang oras ng alis sa bahay papasok sa trabaho gayundin ang pauwi.

Handa rin si Pacible na sumunod sakaling obligahin silang irehistro na ang kanyang e-bike.

Planong mas maghigpit na ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagpapatupad ng panuntunan sa paggamit ng mga e-bikes at e-scooters kasunod na rin ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan nito.

Ayon sa MMDA, noong isang taon, nakapagtala sila ng 346 na aksidente sa lansangan na kinasangkutan ng e-bikes at e-scooter.

Ngayong taon, mayroon ng 82 aksidente ang naitala simula Enero hanggang Mayo.

Sa panayam sa ANC, sinabi ni Victor Nuñez, head ng traffic discipline office for enforcement ng MMDA, naging maluwag lang sila noong isang taon sa implementasyon ng Administrative Order 2021-049 ng LTO dahil sa kakulangan ng pampublikong masasakyan dahil na rin sa pandemiya.

"But now since the mass public transport is back to 100 percent capacity and face-to-face class is about to resume in a couple of weeks, we know that many students might use these e-bikes and e-scooters. We just want to promote road safety," sabi ni Nuñez.

Paliwanag ni Nuñez, sa ilalim ng AO 2021-039 ng LTO, ang lahat ng e-vehicles na may maximum speed na 50 kilometers per hour ay obligadong irehistro sa LTO.

Kailangan din na may lisensiya ang driver nito.

"The road operation of e-vehicles and e-scooters and e-bikes... must be limited to bicycle lanes, barangay roads, and they must always give the right of way to the incoming traffic. They're not allowed to pass through in the middle of major thoroughfares," dagdag pa ni Nuñez.

Nilinaw naman ng MMDA na wala sa kanilang plano ang ipagbawal ang e-bikes at e-scooter sa kalye.

"We don't want to really ban this type of vehicle. We only ask for proper discipline and being cautious really on the use of e-vehicles and to know their road limitations," sabi ni Nuñez

