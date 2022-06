MAYNILA - Humihirit ng taas-pasahe ang mga grupo ng provincial bus sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Maghahain ng petisyon ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines sa Miyerkoles na madagdagan ng kahit P0.30 hanggang P0.35 ng kada kilometro ang pasahe.

Taong 2018 nang huling magtaas ng pasahe ang mga bus sa minimum fare nito sa unang 4 kilometro. P1 ang naging taas-singil sa minimum fare noon.

“Kailangan na itong gawin para makaagapay sa mahal na petrolyo at pansweldo sa mga tauhan ngayong tumaas na ang minimum wage," ani PBOAP President Alex Yague.

Kung ang transportation department ang tatanungin, kung maaari ay wala sanang pagtaas ng pasahe.

Dumaan kasi umano sa butas ng karayom ang naging P1 pasahe kamakailan na inaprubahan para sa mga tsuper ng jeep.

“Kaya nga noong ayoko naman magtaas ng pamasahe. Lately pumayag na ako sa P1at nakatulong naman sa operator nakatulong sa jeepney driver at hindi umaray ang mga mananakay," ani Transportation Secretary Arthur Tugade.

"Everything is possible let us not just concentrate on possibilities at this time when you evaluate the possiblity you have to inject the potential reality that is the economy. Kailangan balansehin 'yun. Let’s discuss that (bus fare hike) when it comes," dagdag ni Tugade.

Kamakailan ay nagtaas na rin ng pasahe ang shipping lines na matagal na ring nalugi dahil sa COVID-19 pandemic.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News

Kaugnay na video: