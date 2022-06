Pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang nangungunang "urgent national concern" ngayon, base sa survey ng OCTA Research Group na ipinresenta ngayong Martes sa isang media forum.

Sa survey na isinagawa noong Marso, 52 porsiyento ng mga respondent ang nagsabing dapat solusyonan ng gobyerno ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin.

Pangalawang urgent national concern ang pagpapataas ng sahod, na sinagot ng 43 porsiyento. Sinundan ito ng pagkakaroon ng abot-kayang pagkain — gaya ng bigas, gulay at karne — na may 41 porsiyento.

"It's an important issue that the government has to deal with. It's likely to be the same sentiment for the incoming administration. You'll notice an upward trend with issues related to inflation. This is a trend for a year now," sabi ni OCTA fellow Ranjit Rye.

Sapul sa pagmahal ng presyo ng mga bilihin ang 60 anyos na tindera na si Angelita Hagad, na doble-kayod sa pagbebenta ng banana cue sa kabila ng edad para may sapat na pambili ng pagkain.

"Kung hindi magtutulugan, magugutom po kami," ani Hagad.

"Sana pag-usapan na babaan ang presyo tulad sa paninda ko, mahal ang mantika at asukal. Dati malaki ang kinikita ko. P1,000 [sa] isang araw. Ngayon, P300, P400 na lang," aniya.

Ayon naman kay George Siy, head ng Integrated Development Studies Institute, hindi man direkta ang epekto ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine pero malaki ang epekto nito pagdating sa inflation o bilis ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin.

Nagsimula ang giyera ng chain reaction sa pataas ng presyo ng produktong petrolyo, fertilizer, at mga produktong agrikultura na ginagamitan nito.

Kaya inaasahan ng mga analyst na bibigyang-prayoridad ng susunod na administrasyon ang pagbibigay ng subsidiya sa agrikultura.

"The government has given the idea that they might decide to subsidize rice. If wheat goes up, bread goes up, gasoline goes up, we'll have to find alternative sources in food," ani Siy.

"We can already start looking for ways to revive our agricultural sector. Some parts would have to be subsidized by the government," dagdag niya.

Aabangan din umano sa pagsisimula ng administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos, Jr. kung itutuloy ba ang pamimigay ng ayuda sa mga mahihirap.

"We're looking at clearer set of interventions for the poor. Social safety nets, I think, are the key things for the first 100 days. The stimulus package, how it is going to look like," ani Rye.

Hamon din umano sa papasok na administrasyon na pag-igihin ang pangongolekta ng buwis para mapondohan ang mga programa ng gobyerno.

Ngayong Martes, tumaas ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan kasabay ng pagpapatupad ng panibagong big-time oil price hike.

Sa Libertad Market sa Pasay, ang cauliflower ay nasa P150 na ang presyo kada kilo mula P80, habang tumaas din ang lokal na sibuyas sa P85 at imported na sibuyas sa P90.

Ang patatas ay nasa P70 ang bentahan mula sa P50. Mula naman P70, ang kangkong ay pumalo na sa P90.

Bukod pa diyan, ang sili ay naglalaro na sa P150 hanggang P160 kada kilo mula P70 hanggang P80.

Ayon sa mga nagtitinda, nagmahal ang gulay dahil inaangkat pa ang mga ito at tumaas ang presyo ng petrolyong ginagamit sa pag-deliver.

— May ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News