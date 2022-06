Nagbigay na ng dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa ang halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas.

Base sa pinakabagong ulat ng Department of Labor and Employment, narito ang mga rehiyon na nakapagpatupad na ng minimum wage increase:

National Capital Region (NCR) - P33 epektibo simula Hunyo 4

Ilocos Region - P60 hanggang P90 na hahatiin sa 2 hanggang 3 tranche simula Hunyo 6

Cagayan Valley - P50 hanggang P75 na hahatiin sa 2 hanggang 3 tranche simula Hunyo 10

Mimaropa - P35 epektibo simula Hunyo 10

Western Visayas - P40 epektibo simula Hunyo 5

Soccsksargen - P32 na hahatiin sa 2 tranche sa Hunyo 9 at Setyembre 1

Caraga - P30 epektibo simula Hunyo 6 (Hahatiin sa 2 tranche para sa Dinagat Islands at Surigao del Norte)

Narito naman ang nakatakdang umento sa iba pang rehiyon:

Cordillera Administrative Region - P50 hanggang P60 na hahatiin sa 2 tranche sa Hunyo 14 at Enero 1, 2023

Central Visayas - P53 simula Hunyo 14

Bicol Region - P55 na hahatiin sa 2 tranche sa Hunyo 18 at Disyembre 1

Northern Mindanao - P40 hanggang P47 na hahatiin sa 2 tranche sa Hunyo 18 at Disyembre 16

Davao Region - P47 na hahatiin sa 2 hanggang 3 tranche simula Hunyo 19

Aprubado na rin umano ang wage order sa iba pang rehiyon na kailangan na lang ilathala nang 15 araw bago ipatupad.

Hindi naman sakop ng wage board ang Bangsamoro dahil may sarili itong sistema ng pagtatakda ng sahod.

May 11 rehiyong installment ang pagbibigay ng umento, na itinuturing na problema ng research at advocacy group na IBON Foundation.

Sa bilis kasi umano ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga bilihin, napag-iwanan na ang halaga ng sahod na bumagsak nang 10 porsiyento mula 2016.

Lumalabas din sa kuwenta ng grupo na base sa 5.4 porsiyentong inflation rate nitong Mayo, higit P1,000 kada araw ang maituturing na "living wage" o nakakabuhay na sahod para sa isang pamilya.

"Lumalabas na ang 1 pamilya sa NCR na may 5 miyembro ay mangangailangan ng P1,093 a day para masabing ito ay nakabubuhay na sahod," sabi ni IBON Foundation research head Rosario Guzman.

"Kaya 'yong P570 [minimum wage], kung ia-apply na natin 'yong bagong wage increase, ay mga 52 percent lang ang kaya niyang sagutin," dagdag ni Guzman.

Ayon naman sa National Wages and Productivity Commission, isinasaalang-alang ng mga wage board ang epekto ng pandemya at kalamidad.

May epekto rin daw sa inflation ang pagtataas ng sahod.

May 75 araw naman umano ang mga kompanyang pinadapa ng pandemya o kalamidad na mag-apply ng 1 taong exemption sa pagbabayad ng umento, basta may dokumentong magpapatunay dito.

Para naman sa IBON, hindi lahat ng employer ay nalugi kaya hindi rin dapat ipasa sa presyo ng mga produkto o serbisyo ang wage increase.

"Wage increase is inflationary if you pass it on to consumers," ani Guzman.

"During the pandemic, kumita pa 'yong mga kompanya habang hindi kumita 'yong mga pamilya... liliit lang kaunti 'yong tubo noong kanilang mga employers," dagdag niya.

Ayon pa sa grupo, obligasyon ng gobyerno na bigyan ng ayuda at suporta ang mga negosyo para mapanatili ang mga trabaho.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News