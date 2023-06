Bumagsak ang real estate noong kasagsagan ng pandemya. Pero ngayong halos wala nang pandemic restrictions, unti-unti na rin itong nag-rerecover, lalo na ang condominium market.

So worth it bang mag-invest sa condo? It varies per investor, pero generally, oo. Bago ka mag-invest, here are some factors to consider.

