Presyo ng petrolyo tataas simula Hunyo 13

Mga motoristang nakapila sa isang gasolinahan sa Pasig noong Oktubre 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Matapos ang rollback noong nakaraang linggo, may malaking pagtaas naman sa presyo ng produktong petrolyo.

Simula Martes, Hunyo 13, ipatutupad ng mga kompanya ng langis ang mga sumusunod na price hike:

Caltex (Alas-12:01 ng hatinggabi)

GASOLINA +P1.20/L

DIESEL +P1.40/L

KEROSENE +P1.30/L

Shell (Alas-6 ng umaga)

GASOLINA +P1.20/L

DIESEL +P1.40/L

KEROSENE +P1.30/L

Cleanfuel (Alas-4:01 ng hapon)

GASOLINA +P1.20/L

DIESEL +P1.40/L

Ayon sa mga taga-industriya, pangunahing dahilan ng oil price hike ang desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus na palawigin ang tapyas sa produksiyon ng langis hanggang sa susunod na taon.

—Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News